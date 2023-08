Carolina Dieckmann revela corpaço de frente e de costas: ''Musa''

Na Grécia, Carolina Dieckmann revela curvas esculturais em cliques frente e verso

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção com novas fotos de sua passagem pela Grécia. Nesta sexta-feira, 25, a loira publicou cliques curtindo o local paradisíaco e além de revelar o que andou fazendo por lá, ela ostentou suas curvas esculturais.

Em registros de frente e de costas, a artista, que estava no ar como a advogada Lumiar em Vai Na Fé, deu um show de beleza natural ao aparecer de biquíni, esbanjando seu corpaço torneado enquanto se refrescava na piscina ou tomava sol.

"Vai ser difícil me despedir… Não fosse tudo de incrível que eu vi, tem um tanto ainda maior que eu senti… a vida não acontece nos nossos planos… mesmo quando a gente escolhe, planeja, persegue,

tem sempre aquela parte imponderável, impenetrável, incontrolável… e pra isso eu dou o nome de Deus. Minha gratidão é infinita como grão de areia ou gota de mar", refletiu ela sobre a oportunidade de ter viajado com o marido, o diretor de TV Tiago Worcman, para a Grécia e antes para a Turquia.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Gata", escreveram. "Maravilhosa", exclamaram ao verem os cliques. "Musa", enalteceram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann lamenta perda da mãe

Em um desabafo emocionante, a loira lamentou a falta que sente da mãe. A artista global então tentou descrever como se sente sem ter a mãe ao seu lado. Ela falou que até comprou um sapato igual ao de Maíra para relembrar momentos.

"Uma pausa numa viagem pra entrar em outra; viver a memória que mais me dói, há 4 anos. Ao mesmo tempo que o tempo alivia, ele traz uma sensação de distância cada vez maior do último dia. É como querer que passe logo, na mesma dose que se deseja voltar ali, a qualquer custo, no último abraço. Comprei um tamanco como o que minha mãe usava na minha infância… scholl, de madeira;

e a cada passo que eu dou, ouço o mesmo som que faziam as pegadas dela, como se eu pudesse estar misturada, sendo ela sendo eu num tempo/espaço que não existe, assim como esse sentimento doido

que é perder de vista quem te trouxe pro mundo", tentou descrever em palavras a saudade que sente.

"Mamãe, sei que você anda comigo, e até mesmo quando não estou de tamanco… eu sinto. Sei também que não te vejo fora… há quatro anos que eu só te encontro DENTRO. Te amo", declarou-se ela para a Maíra.