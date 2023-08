Carolina Dieckmann esbanja beleza ao curtir férias na Grécia: "Deusa"

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores ao postar novas fotos curtindo sua viagem

A atriz Carolina Dieckmann, que está curtindo as férias após o fim da novela Vai na Fé, da TV Globo, em que ela interpretava a personagem Lumiar, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar novas fotos na Grécia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista mostrou que estava aproveitando o dia ensolarado para fazer um topless na praia. Na foto, ela esbanjou seu corpo escultural ao surgir apenas com a parte de baixo do biquíni no cenário paradisíaco.

Além disso, Dieckmann ainda mostrou outros registros encantadores da viagem, incluído um em que ela está em um restaurante, e exaltou o lugar. "Um biscoito pra Greece que não proíbe o topless", celebrou a artista no começo da postagem.

E completou: "Das águas transparentes que mais parecem pedras preciosas. Chão de conchinhas que fazem cafuné no pé. Romãs no meio do nada, gatos de rua mais dóceis do mundo. O aperol mais delicioso. O sol mais laranja. Um peixe que desmancha na boca. Um luar que meu Deus do céu…", finalizou o texto.

Os seguidores elogiaram a beleza da atriz. "Uma deusa grega, realmente", disse uma fã. "Sereia", escreveu outra. "A mais linda do Brasil, e agora da Grécia", afirmou uma seguidora. "Travou tudo aqui", brincou mais uma.

Confira a publicação:

Banho turco

Antes de ir para Grécia, Carol passou alguns dias na Turquia ao lado do marido, o diretor de televisão Tiago Worcman, com quem tem um filho, José Worcman, de 16 anos.

Na ocasião, ela aproveitou para fazer um banho turco na piscina construída há 1500 anos. "Banho turco, soap massage, piscina-cisterna de 1.500 anos atrás. Sei nem como definir, mas de sentir, é bom demais", disse ela ao usufruir do lugar diferenciado e repleto de história.

Vale lembrar que além de José, a atriz também é mãe de Davi Frota, que tem 24 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota.