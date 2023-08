Ao natural, Carolina Dieckmann chama atenção ao renovar bronze na Grécia

Atriz Carolina Dieckmann rouba a cena ao posar ao natural em praia durante viagem de férias após fim de ‘Vai na Fé’

A atriz Carolina Dieckmann está curtindo seu descanso merecido após o término da novela das sete ‘Vai na Fé’. Nesta segunda-feira, 21, a loira, que interpretou a personagem 'Lumiar' na trama, usou as redes sociais para mostrar que desembarcou na Grécia e já está aproveitando o melhor do verão europeu para colocar o bronze em dia.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Carolina dividiu algumas selfies em que aparece exibindo sua beleza estonteante ao natural, sem maquiagem e com os cabelos ao vento. Entre os registros, Carolina posa de alguns ângulos diferentes para exibir detalhes do corpão e da paisagem de tirar o fôlego em uma praia grega.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Na legenda, a artista escreveu apenas ‘Sol’ em grego, mas foi o suficiente para levar os seguidores à loucura com a publicação ousada: “A mais linda do mundo”, disparou um fã nos comentários. “Cada vez mais bonita”, escreveu outra admiradora. “Passou na fila da beleza umas 20 vezes mesmo”, brincou mais um. "Uma deusa", disse outro.

Vale lembrar que durante suas férias, a artista também passou pela Turquia recentemente, acompanhada do marido, o diretor de televisão Tiago Worcman, com quem tem um filho, José Worcman, que acaba de completar 16 anos. Além do caçula, Carolina também é mãe de Davi Frota, que tem 24 anos e é fruto de uma antiga relação com o ator Marcos Frota.

Carolina Dieckmann toma banho turco com o marido:

Durante sua passagem pela Turquia com o marido, Tiago Worcman, Carolina Dieckmann compartilhou novas fotos no local e chamou a atenção ao aparecer em uma piscina diferenciada. Na companhia do amado, com quem está casada desde 2007, a artista surgiu fazendo um banho turco na piscina construída há 1500 anos e relatou a experiência diferente.