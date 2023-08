Carolina Dieckmann surge em clique raro com o marido durante viagem

A atriz Carolina Dieckmann está curtindo as férias na Grécia ao lado do marido, Tiago Worcman

Carolina Dieckmann está curtindo as férias na Grécia e encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 22, ao compartilhar algumas fotos curtindo o cenário paradisíaco ao lado do marido, o diretor de televisão Tiago Worcman.

Em seu perfil no Instagram, a atriz, que estava no ar na novela Vai na Fé, da Globo, interpretando a personagem Lumiar, esbanjou beleza ao surgir com um vestido estampado durante um passeio. Além disso, ela também posou ao lado do amado. "A greece tem um jeito…", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Você tá transbordando beleza na Grécia, meu Deus", escreveu outra. "Uma deusa grega mesmo", comentou uma fã. "Perfeitos demais", falou mais uma.

Dieckmann e Worcman, que são pais de José, completaram 16 anos de casados em maio deste ano. Na ocasião, a atriz postou uma foto do dia em que eles oficializaram a união e se declarou para o amado. "Sim, nam… mais uma vez… mais forte, mais alto, e ainda mais feliz!!! 16 anos desse dia. Quase 20 do primeiro beijo e borboletas ainda sobrevoam o alto do meu estômago toda vez que você aparece… como no ceat, como ontem na festa, como hoje no café. Como pode? A gente não sabe… mas a gente sente; bora assim. Sim, nam… mais uma vez", escreveu ela, que também é mãe de Davi, de 24 anos, de seu relacionamento com o ator Marcos Frota.

