Carolina Dieckmann posta clique raro com o marido e comemora 16 anos de casada: "Ainda mais feliz"

A atriz Carolina Dieckmann recordou uma foto do dia que se casou com Tiago Worcman e prestou uma linda declaração para o amado

Carolina Dieckmann (44) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Tiago Worcman.

Neste sábado, 6, a atriz e o marido comemoraram 16 anos de casados, e para comemorar a data, a artista recordou uma foto do dia em que eles oficializaram a união e se declarou para o amado.

"Sim, nam… mais uma vez… mais forte, mais alto, e ainda mais feliz!!! 16 anos desse dia. Quase 20 do primeiro beijo e borboletas ainda sobrevoam o alto do meu estômago toda vez que você aparece… como no ceat, como ontem na festa, como hoje no café. Como pode? A gente não sabe… mas a gente sente; bora assim. Sim, nam… mais uma vez", disse a loira.

Nos comentários, Tiago também se declarou para Carol, que está no ar na novela Vai na Fé, da Globo, interpretando a personagem Lumiar. "Sim! Vamos assim. Te amo e segue o barco (a vela) nesse lindo lago do amor", escreveu ele.

Confira a homenagem de Carolina Dieckmann para o marido:

Perda do filho

Carolina Dieckmann passou por um momento delicado durantes as gravações de Por Amor. Na época, a atriz esperava o seu primeiro filho ao lado do então marido, o ator Marcos Frota (66), com quem foi casada por sete anos. Em 1998, ela passou por um aborto espontâneo e perdeu o bebê. No ano seguinte, a loira teve seu primogênito, Davi Frota (24).

Lamentando o momento difícil pelo qual passou, Dieckmann chegou a compartilhar como foi enfrentar a perda durante as gravações da novela. "O diretor Paulo Ubiratan, que foi meu padrinho de casamento e era uma pessoa muito próxima, morreu. Eu fui ao enterro e, quando cheguei em casa, perdi o bebê. Eu ainda tinha que gravar o final da personagem de 'Por Amor'. E era um final muito feliz, a personagem casava e descobria que estava grávida. E eu estava em um momento muito difícil, triste mesmo", desabafou a atriz em entrevista à Glamour.

