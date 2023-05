Carolina Dieckmann perdeu filho durante gravações de novela; relembre

Carolina Dieckmann perdeu filho durantes as gravações da novela Por Amor

Carolina Dieckmann (44), conhecida por atuar em diversas novelas, passou por um momento delicado durantes as gravações de Por Amor. Na época, a atriz esperava o seu primeiro filho ao lado do então marido, o ator Marcos Frota (66), com quem foi casada por sete anos. Em 1998, ela passou por um aborto espontâneo e perdeu o bebê. No ano seguinte, a loira teve seu primogênito, Davi Frota (24).

Lamentando o momento difícil pelo qual passou, Carolina Dieckmann chegou a compartilhar como foi enfrentar a perda durante as gravações da novela. "O diretor Paulo Ubiratan, que foi meu padrinho de casamento e era uma pessoa muito próxima, morreu. Eu fui ao enterro e, quando cheguei em casa, perdi o bebê. Eu ainda tinha que gravar o final da personagem de 'Por Amor'. E era um final muito feliz, a personagem casava e descobria que estava grávida. E eu estava em um momento muito difícil, triste mesmo", desabafou a atriz em entrevista à Glamour.

Quem também falou sobre a perda do filho foi Marcos Frota , que foi casado com Carolina Dieckmann de 1997 a 2004. Antes da união com a loira, ele tinha ficado viúvo de Cibele Ferreira, que morreu em um acidente de carro em 1993, após 17 anos de casamento com o ator. "Ela [Carolina] foi embora da minha casa. Foi doído. Foi muito doído. E foi uma fratura exposta, porque a imprensa acompanhava tudo. Todo dia eu tinha que falar sobre a separação, me explicar. Tinha fotógrafo na porta de casa. Foi difícil", revelou o ator, que se separou de Carolina Dieckmann em 2004, em entrevista ao Abroader Podcast.

Leia também: Carolina Dieckmann encanta em rara aparição com os filhos