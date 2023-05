Carolina Dieckmann encanta em rara aparição com os filhos

Mãe Coruja! A atriz Carolina Dieckmann curtiu o feriado ao lado dos herdeiros, Davi Frota e José Worcman

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Carolina Dieckmann (44) abriu uma rara exceção e fez uma aparição pública no feriado desta quinta-feira, 1, ao lado dos filhos, Davi Frota (24) e José Worcman (15). Nos registros, a loira foi flagrada com os herdeiros deixando um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a família almoçou.

Carolina apostou em um macacão jeans, tênis e óculos escuros para curtir a ocasião com discrição, enquanto o primogênito Davi, que é fruto do relacionamento com o ator Marcos Frota (66), elegeu camiseta, bermuda e tênis para a reunião. O filho caçula da atriz com o diretor de televisão Tiago Worcman também escolheu um look semelhante ao do irmão, mas preferiu usar chinelos no passeio.

Pelo Instagram, Carol não exibiu registros do encontro com os meninos, mas a mamãe coruja compartilhou uma foto em que aparece abraçadinha com eles, quando ainda eram crianças: “Meu mundo inteiro nesse colo”, diz a colagem feita com o registro da família pela artista Paula Costa.

Carolina Dieckmann usa look discreto - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Carolina Dieckmann faz rara aparição com os filhos - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Carolina Dieckmann faz rara aparição com os filhos - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Carolina Dieckmann esbanja beleza na web:

Na última terça-feira, 25, Carolina Dieckmann causou grande comoção entre seus seguidores nas redes sociais ao surgir vestindo apenas lingerie em alguns registros. Por meio de sua conta oficial no Instagram, a atriz compartilhou imagens que valorizaram toda a sua beleza.

A intérprete da personagem Lumiar na novela das sete da Globo, Vai na Fé, compartilhou um clique usando apenas uma lingerie de renda branca. Esbanjando sua beleza natural, a famosa posou com o body decotado transparente e com mangas compridas, e acumulou elogios nos comentários da publicação ousada.