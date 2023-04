De lingerie de renda, Carolina Dieckmann esbanja beleza na web: ''Que abuso de mulher''

Atriz Carolina Dieckmann, no ar em 'Vai na Fé', rouba a cena ao posar só de lingerie branca e coleciona chuva de elogios dos fãs

A atriz Carolina Dieckmann (44) deixou os seguidores babando na terça-feira, 25, nas redes sociais ao surgir usando apenas roupa de íntima!

Em seu perfil no Instagram, a artista, que interpreta a personagem Lumiar na novela das sete da Globo, Vai na Fé, compartilhou um clique usando apenas uma lingerie de renda branca. Esbanjando sua beleza, a famosa posou com o body decotado transparente e com mangas compridas.

"Dia das mães chegando… Pra mim, ser mãe é ser múltipla, várias em uma só, contemplando todas

as minhas versões, incluindo a mais feminina e poderosa!", escreveu Dieckmann na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Coisa mais linda", babou David Brazil. "Fiu Fiu", disse Regiane Alves. "A mulher mais linda do Brasil", "Impressionante como você é bonita, Carolina. Muito musa", "Como é deusa, perfeita", "Maravilhosa", "Que abuso de mulher linda", disseram.

Confira o clique poderoso de Carolina Dieckmann:

Carolina Dieckmann fala da amiga Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann é uma das grandes amigas da cantora Preta Gil (48) há muitos anos. Agora, ela é uma das artistas que estão apoiando publicamente a artista durante um período desafiador em sua vida pessoal. Em luta contra o câncer, Preta foi envolvida em rumores de que o seu casamento com Rodrigo Godoy (34) chegou ao fim.

Recentemente, Dieckmann compartilhou uma foto com a amiga e falou sobre o carinho que Preta Gil está recebendo após desabafar sobre a atual fase de sua vida nas redes sociais.

“Bom dia gente linda. Esse é um post de agradecimento a imensa onda de amor que vem inundando esse meu espaço pela minha irmã Preta Gil. A gente sabia que não seria fácil, mas também não imaginou que seria tão difícil. Porém, acreditem, esse amor chega aqui, esse amor chega nela, e é isso e só isso que importa. A cura vem. Amém! Obrigada, obrigada. Um beijo. Continuem", afirmou.