Em Miami, Carolina Dieckmann surge deslumbrante com look chique: "Rendeu"

De férias em Miami, a atriz Carolina Dieckmann aproveitou para fazer novos cliques e surge deslumbrante em fotos; confira!

A atriz Carolina Dieckmann curtiu demais seus dias de folga em Miami, nos Estados Unidos. Após o fim da novela Vai Na Fé, em que ela interpretou a personagem Lumiar, a famosa está aproveitando para viajar bastante nas férias.

Nesta noite de quarta-feira, 20, a artista publicou novos cliques feitos durante a viagem. Carolina surgiu deslumbrante em um look simples, mas super chique! A loira apostou em um vestido preto de couro, com cinto e um trench coat marrom. Com cabelos mais curtinhos, ela fez carão para a câmera.

"Miami até que rendeu uns clicks, né? rs", escreveu a atriz na legenda da publicação. E é claro que seus seguidores não perderam a oportunidade de enaltecê-la nos comentários. "Sasenhoraaaaaa", escreveu a apresentadora Lívia Andrade. "Deusaaaaa", disse Léo Fuchs, amigo de Carol que lhe acompanhou na viagem. "Carolinaaaa, como você é linda", elogiou fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann reage ao relato de Marcos Frota sobre a ex-mulher

Mais cedo nesta quarta-feira, 20, Carolina Dieckmannreagiu ao post do seu ex-marido e pai de seu filho, o ator Marcos Frota, sobre a sua participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT. Na ocasião, ele relembrou como foi dar a notícia da morte da ex-mulher, Cibelle Ferreira, para seus filhos com a ajuda do cantor José Augusto, seu grande amigo.

Ao ver o vídeo do relato dele, a atriz se emocionou e deixou um comentário carinhoso na publicação. “Essa história é muito linda. Que bom que agora mais gente sabe. História bonita assim inunda a gente de esperança no mundo”, afirmou ela nos comentários.

Ao contar sua história, Marcos Frota disse que a ex-mulher, Cibelle, mãe dos seus três filhos mais velhos, faleceu em um trágico acidente de carro na frente da casa da família. Ele disse que teve o apoio de José Augusto na hora de contar para os filhos sobre a morte da mãe.

"Quando eu me aproximei, eu vi, chegando perto de mim, um anjo. O Zé Augusto. Aquele tipo de anjo que chega em silêncio. Aquele tipo de amigo que vem pra ficar pra sempre. Eu falei: 'Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar pras crianças'. Ele falou: 'você vai ser a mãe dos seus filhos, Marcos'".