Carolina Dieckmann reage ao relato de Marcos Frota sobre a ex-mulher

Carolina Dieckmann deixa comentário encantador para Marcos Frota após ele contar história sobre a morte trágica da ex-mulher

A atriz Carolina Dieckmann reagiu ao post do ex-marido, o ator Marcos Frota, sobre o que ele contou no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT. Na ocasião, ele relembrou como foi dar a notícia da morte da ex-mulher, Cibelle Ferreira, para seus filhos com a ajuda do cantor José Augusto, seu grande amigo. Ao ver o vídeo do relato dele, a atriz se emocionou e deixou um comentário carinhoso.

“Essa história é muito linda. Que bom que agora mais gente sabe. História bonita assim inunda a gente de esperança no mundo”, afirmou ela nos comentários. Vale lembrar que Carolina e Marcos já foram casados e tiveram um filho juntos, Davi.

No programa, Marcos Frota contou que a ex-mulher, Cibelle, mãe dos seus três filhos mais velhos, faleceu em um trágico acidente de carro na frente da casa da família. Ele disse que teve o apoio de José Augusto na hora de contar para os filhos sobre a morte da mãe.

"Quando eu me aproximei, eu vi, chegando perto de mim, um anjo. O Zé Augusto. Aquele tipo de anjo que chega em silêncio. Aquele tipo de amigo que vem pra ficar pra sempre. Eu falei: 'Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar pras crianças'. Ele falou: 'você vai ser a mãe dos seus filhos, Marcos'".

O ator disse que aquela frase foi fundamental para que ele seguisse em frente. "Naquele instante eu percebi que a tragédia que tinha tomado conta da minha vida, da minha família tinha, na verdade, tudo pra ser um grande presente. A gente que é pai sabe a presença do pai, a força, o controle, o domínio... mas a gente não sabe o que é um amor de mãe. E eu estava sendo convidado a experimentar esse amor. Aquele amor incondicional, que você dá e não espera nada em troca. É completamente diferente, é compassível, é humilde, é silencioso, é delicado", falou.

View this post on Instagram A post shared by Fabio Porchat (@fabioporchat)

Carolina Dieckmann abre álbum de fotos das férias em Miami

Desde o fim da novela Vai Na Fé, da Globo, a atriz Carolina Dieckmann vem aproveitando ao máximo suas férias da televisão. A famosa está viajando o mundo e conhecendo os mais diversos lugares interessantes. E é claro que seus seguidores sempre são agraciados com novos registros.

Nesta última sexta-feira, 15, a musa atualizou seu Instagram com o álbum de fotos da viagem a Miami, cidade litorânea nos Estados Unidos. De biquíni florido, ela aproveitou os últimos dias do verão e renovou seu bronzeado na praia belíssima. "Ahhh, Miami… Corri pra cá porque a saudade era tamanha!!! Que bom te rever assim linda; solar e regada dos afetos que plantei aqui", escreveu a atriz. Veja as fotos!