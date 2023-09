Marcos Frota revela apoio de José Augusto em momento de dor profunda: "Um anjo"

Marcos Frota revela apoio de José Augusto; ele contou a história durante programa de TV e gerou comoção

Um momento inesperado que foi ao ar durante o Que História é Essa, Porchat? exibido na noite desta terça-feira, 19, gerou comoção nas redes sociais. É que sem querer, o apresentador Fábio Porchat colocou no mesmo programa dois grandes amigos, o ator MarcosFrota e o cantor José Augusto.

Além de muito próximos, eles eram vizinhos e dividiram um momento difícil. O cantor apoiou o ator logo após a morte de sua ex-mulher. Marcos Frota ficou com os três filhos e precisou dar a notícia para os herdeiros.

No dia em que voltou para casa, ele foi amparado por José Augusto. "Quando eu me aproximei, eu vi, chegando perto de mim, um anjo. O Zé Augusto. Aquele tipo de anjo que chega em silêncio. Aquele tipo de amigo que vem pra ficar pra sempre", contou.

Frota relembrou um diálogo importante que teve com o cantor: "Eu falei: 'Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar pras crianças'. Ele falou: 'você vai ser a mãe dos seus filhos, Marcos'".

O ator disse que aquela frase foi fundamental para que ele seguisse em frente. "Naquele instante eu percebi que a tragédia que tinha tomado conta da minha vida, da minha família tinha, na verdade, tudo pra ser um grande presente. A gente que é pai sabe a presença do pai, a força, o controle, o domínio... mas a gente não sabe o que é um amor de mãe. E eu estava sendo convidado a experimentar esse amor. Aquele amor incondicional, que você dá e não espera nada em troca. É completamente diferente, é compassível, é humilde, é silencioso, é delicado", falou.

Com lágrimas nos olhos, Marcos Frota abraçou José Augusto e demonstrou toda a sua gratidão. "Esse amor quem me ensinou naquele momento com uma frase só foi esse aqui. O Zé é um anjo na minha vida", declarou sob aplausos do público.

Vale lembrar que Marcos Frota teve quatro filhos, Amaralina, Apoena e Tainã, frutos do relacionamento com Cibele Ferreira, e Davi, da antiga relação com a atriz Carolina Dieckmann, com quem foi casado por sete anos entre 1997 e 2004.

Separa o lencinho aí na sua casa pic.twitter.com/azps8Pljkn — Fabio Porchat (@FabioPorchat) September 20, 2023

Por que casamento acabou?

O ator Marcos Frota fez revelações inéditas sobre a relação com Carolina Dieckmann, com quem foi casado por dez anos. Os dois se separaram de uma forma tranquila e amigável. Hoje, anos depois, ele disse que não sabe explicar porque os dois terminaram.

"Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse em entrevista ao Splash, do UOL.