Ricardo Pereira curte dia na praia ao lado da mulher e dos filhos: "Família linda"

O ator Ricardo Pereira aproveitou o dia ensolarado na praia ao lado da esposa e dos três filhos

Alguns dias após renovar os votos de 13 anos de casamento com Francisca Pereira em uma cerimônia ao ar livre, o ator Ricardo Pereira decidiu curtir o dia ao lado de sua família em Algarve, uma praia de Portugal.

Nos cliques postadas no feed do Instagram, o artista aparece sem camisa, renovando o bronzeado ao lado da esposa, que está usando um maiô, e dos três filhos: Vicente, de 12 anos, Francisca, de 10, e Julieta, de 6.

Nas imagens, além de surgir sorridente e recebendo carinho da amada, as crianças aparecem fazendo várias poses. "Algarve", escreveram na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração laranja.

Os seguidores encheram os comentários de elogios. "Família linda", disse uma seguidora. "Tão maravilhosos", escreveu outra. "Perfeitos. Deus abençoe", falou uma fã. "Fazedores de crianças lindas!", afirmou mais uma admiradora do casal.

Vale lembrar que Ricardo Pereira está longe da TV desde o fim da novela Cara e Coragem, da TV Globo, exibida no horário das 19h, e que chegou ao fim no começo deste ano. Na trama, ele interpretava o vilão Danilo.

Fotos inéditas da renovação de votos

O ator Ricardo Pereira e sua esposa, Francisca Pereira, renovaram os votos de casamento nesta semana em Portugal. O casal trocou juras de amor em uma cerimônia ao ar livre com a presença de amigos e familiares. Agora, os dois, que estão casados há 13 anos, mostraram o álbum de fotos oficiais da celebração.

Nas imagens, o casal apaixonado apareceu no altar embaixo de uma árvore durante a cerimônia e também celebrando com os três filhos. "Estamos sem palavras... Só amor!", escreveram na legenda do post.