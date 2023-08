Em evento, João Guilherme opina sobre caso de Larissa Manoela: “De mãos dadas”

O ator João Guilherme esbanjou estilo em evento e ainda deu uma declaração sobre o caso da amiga e ex-namorada Larissa Manoela

Nesta sexta-feira, 25, um evento em São Paulo reuniu diversos famosos como Jade Picon, Luciana Gimenez e Patrícia Poeta. Quem também esteve presente no baile estrelado que ocorreu na capital paulista, foi o ator João Guilherme.

O artista, que recentemente passou por uma cirurgia nos joelhos, esbanjou estilo vestindo um terno e com a cara cheia de glitter como se fosse uma máscara. Além da maquiagem, o que chamou atenção foram as muletas na qual João se apoiavam.

Porém, o que chamou atenção da internet, foi que na entrada do evento, o astro da série “De Volta Aos 15” foi abordado pela emissora SBT, onde fez novelas como “Cúmplices de Um Resgate” e “As Aventuras de Poliana”. João foi perguntado sobre o caso de Larissa Manoela, que está em um conflito exposto com seus pais, que além de não aceitarem seu noivado com o ator André Luiz Frambach, ainda estão sendo acusados pela atriz de terem cerceado o acesso à sua fortuna que conquistou ao longo de sua carreira.

“Qual é a sua opinião? Você está do lado de quem? Qual sua opinião, você analisou a história?”, questionou o jornalista sobre a posição de João sobre a situação. Vale lembrar que o ator já namorou Larissa Manoela.

“Minha opinião, da minha família também, que a gente está em casa e acaba acompanhando junto com o Brasil inteiro. Acho que é muito triste, um desfecho assim. Claro, mãe e filha a gente sempre quer ver bem, principalmente porque a gente conhece, são pessoas próximas”, começou dizendo o artista.

João ainda opinou: “Acho que fica uma situação ruim para todos os lados, ninguém sai ganhando. Mas também, enfim, aconteceu muita coisa chata entre as duas. Sobre a relação das duas, a gente que fica vendo pela TV, como eu vou opinar? Não dá para a gente saber, cada dia saí uma notícia”.

“Eu sei que eu confio muito na Larissa, claro, que foi a pessoa que eu sempre estive mais próximo, confio no coração dela, na educação que ela tem. Eu estou com ela, de mãos dadas. Mas muito triste essa situação”, concluiu o jovem.

Esta não é a primeira vez que João se manifesta sobre o caso. Porém, é a primeira vez que ele de fato opina sobre a situação. "Sem palavras", escreveu. Momentos depois, ele ainda postou: "É melhor eu ir dormir, a liberdade de expressão tá em matando".

Também vale lembrar que enquanto o "Fantástico", programa da Rede Globo exibiu uma reportagem em duas partes em que entrevista Larissa Manoela. Já o SBT, foi responsável por entrevistar a mãe da atriz. A jornalista Chris Flores foi criticada nas redes sociais por ter feito a entrevista com a mãe de Larissa.

Durante entrevista, João Guilherme falou sobre a polêmica envolvendo Larissa Manoela e os pais: “Estou do lado dela” pic.twitter.com/JzAQBeFccJ — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) August 26, 2023

Cicatriz!

Ainda nesta última sexta-feira, João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao mostrar uma foto da cicatriz presente em seu joelho após a cirurgia.

O artista surgia em uma clínica médica encostado na parede. Já com seu novo visual, sem barba, o astro da série “De Volta Aos 15” surgiu de óculos com uma camiseta preta e uma calça cor vinho, dobrada na perna que foi operada.