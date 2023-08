João Guilherme mostra cicatriz após operação no joelho: “Abraçar suas trapalhadinhas”

O ator João Guilherme surpreendeu seguidores ao compartilhar uma foto em que mostrava uma cicatriz, resultado de uma operação no joelho

Nesta sexta-feira, 25, João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto em que mostrava uma cicatriz no joelho. A marca é resultado de uma operação realizada pelo ator recentemente.

O artista surgia em uma clínica médica encostado na parede. Já com seu novo visual, sem barba, o astro da série “De Volta Aos 15” surgiu de óculos com uma camiseta preta e uma calça cor vinho, dobrada na perna que foi operada.

“Às vezes as coisas mais bonitinhas da vida acontecem por acidente, sabe? Saber abraçar suas trapalhadinhas”, escreveu o filho do cantor Leonardo na legenda em que revelava estar gostando da cicatriz no joelho. Nos comentários, a mãe de João Guilherme, a dançarina Naira Ávila, mostrou ser mãe coruja e elogiou o filho: “Tá lindo esse joelho”.

Os seguidores de João Guilherme adoraram a foto e reagiram à cicatriz no joelho do ator! “Ai meu joelho”, comentou uma fã. Um seguidor ainda escreveu: “Melhoras e fique em paz”. Uma página de fãs dedicada a João ainda desejou: “Melhoras, meu amor”.

“Sempre lindo, meu amor, mesmo dodói do joelho”, tietou uma fã. E outro seguidor opinou: “Uma história para contar”. “Lindão! Boa recuperação”, ainda escreveu um admirador nos comentários. Outra seguidora também elogiou: “Cada dia mais lindo”.

Em suas redes sociais, o artista e ex-namorado de Jade Picon mostrou detalhes de sua cirurgia por meio de diversas fotos. As fotos mostravam o astro em uma maca com uma roupa azul de hospital. João ainda mostrou sua perna enfaixada após a cirurgia e seu joelho que foi operado. “Ontem operei meu joelho. ‘Ai meu joelho’”, explicou o artista na legenda.

Após essa publicação, João ainda posou em uma cadeira de rodas e anunciou que estava bem, em seus primeiros dias de recuperação. João posava em uma cadeira de rodas em um saguão luxuoso, provavelmente do hospital em São Paulo, onde realizou a operação.

Participação especial!

João Guilherme levou seus fãs à loucura ao revelar que fará uma pontinha em um novo clipe do cantor Jão. Os dois artistas pararam a internet ao posarem juntos para uma foto nos bastidores das gravações do clipe.

O clipe em questão é da música “Me Lambe”, presente no novo álbum de Jão, intitulado “Super”. "Gatos no set", escreveu João Guilherme na legenda da publicação.