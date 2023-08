João Guilherme surge nas redes sociais após cirurgia e tranquiliza fãs: “Vou melhorar”

O ator João Guilherme fez uma publicação nas redes sociais mostrando que realizou uma cirurgia e atualizou seu estado de saúde para os fãs

Nesta quinta-feira, 10, João Guilherme surpreendeu seus fãs ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que mostrava que realizou uma cirurgia. O ator precisou operar seu joelho, mas tranquilizou os fãs.

As fotos mostravam o astro da série “De Volta Aos 15” em uma maca com uma roupa azul de hospital. João ainda mostrou sua perna enfaixada após a cirurgia e seu joelho que foi operado. “Ontem operei meu joelho. ‘Ai meu joelho’”, começou dizendo o artista na legenda.

“Parte boa: Vou melhorar do joelho. Parte ruim: Sinto que tem 12 pessoas sentadas no meu joelho. Em resumo, cuidem dos joelhos”, ainda escreveu o filho do cantor Leonardo, tranquilizando seus fãs em relação ao seu estado de saúde.

Nos comentários, diversas personalidades mandaram desejos de boa recuperação para João. A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha comentou: “Boa recuperação, amor”. E a atriz Maisa Silva que é amiga e colega de elenco de João em “De Volta Aos 15”, escreveu: “Quero te visitar, beijos”.

O economista e ex-BBB, Gil do Vigor também prestou apoio: “Fica bem, meu amigo”. E o apresentador do “Caldeirão”, Marcos Mion se manifestou: “Vai voltar melhor que nunca”. O ator da novela “Vai Na Fé”, Jean Paulo Campos escreveu: “Cirurgia de jogador e fé”.

Quem também se manifestou na publicação de João, foi o cantor e integrante da banda Restart, Pe Lu: “Johgador caro”. Pedro Leonardo, que é filho do cantor Leonardo e meio irmão de João, também desejou: “Melhoras brother”. E a participante do BBB 23, Bruna Griphao comentou: “Meu joelho saúda seu joelho”.

Os seguidores de João também desejaram melhoraras para o artista com muito carinho nos comentários da publicação. “Não creio! Se cuide e bom repouso, minha vida”, escreveu uma seguidora. Outro fã ainda comentou: “Lindo até anestesiado”. “Boa recuperação”, ainda desejou um admirador.

“Mas é lindo até dormindo”, elogiou um fã. Uma seguidora ainda afirmou: “João Guilherme, vou orar pelo seu joelho”. E um outro admirador ainda desejou melhoras: “Que dê tudo certo, joelho é tenso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Procedimento!

Quem se manifestou recentemente nas redes sociais em relação a um procedimento foi a influenciadora Jade Picon. A atriz da novela “Travessia” anunciou seu afastamento das redes sociais por um tempo e que iria realizar um procedimento estético em que colocou próteses de silicone.

Em um vídeo pré-gravado que só foi postado quando Jade saiu da cirurgia, a intérprete da personagem Chiara explicou suas motivações para realizar a mudança: Pensei muito, esperei anos até o momento certo e eu acredito que seja agora. Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava”.