João Guilherme mostra os bastidores de videoclipe com Jão: "Gatos"

O ator João Guilherme fará parte de novo videoclipe do cantor Jão e aproveitou para compartilhar alguns cliques dos bastidores; confira as fotos!

No último dia 14, o cantor Jão iniciou uma nova era em sua carreira com o lançamento do seu álbum Super. Desde então, ele vem promovendo suas músicas na internet e, em breve, lançará um videoclipe para a faixa Me Lamba.

Com isso, ele contará com a ajuda do ator João Guilherme. O filho de Leonardo participou do clipe e decidiu compartilhar um pouco da experiência com seus seguidores. Nesta noite de quarta-feira, 23, ele publicou fotos dos bastidores da gravação em seu Instagram e impressionou a todos.

"Gatos no set", escreveu João Guilherme na legenda da publicação. O ator posou ao lado do cantor Jão e exibiu seus looks estilosos, perfeito para um clipe musical. Ele também exibiu seu mais novo visual, sem a barba cheia, ao público.

Nos comentários, os fãs e amigos foram a loucura com essa colaboração. "Pronto amo vocês", escreveu a atriz Maisa Silva."Meu Deus que tudo", disse a atriz Alice Wegmann. "Não vou aguentar ver tanta beleza, meudeus", disparou admirador. "Eu tô em êxtase com esse encontro!", disse outro. "Nossa vai ficar tudoooooo", celebrou o influenciador digital Lucas Rangel.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

João Guilherme exibe novo visual e deixa fãs divididos

Na última terça-feira, 22, João Guilherme chocou seus seguidores ao compartilhar registros de seu mais novo visual. O filho do cantor Leonardo estava apostado em uma barba cheia havia alguns meses, mas decidiu colocar um fim no visual que os fãs tanto gostavam.

O ator compartilhou fotos com a barba raspada, o que deixou seus seguidores nostálgicos. João Guilherme teve como resultado um visual rejuvenescido e até apontou isso na publicação. "Eu pareço um adolescente de novo", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, alguns seguidores também apontaram a diferença que a barba fazia em seu visual. "Voltou 5 anos em uma semana, meu chapa", disse um deles. Outros lamentaram a mudança drástica. "Aaah João, por que cê fez isso?", "Cadê minha barbinha, Jotinha?", "Aí a pessoa faz justamente a única coisa que não devia fazer", disseram alguns fãs.

Seus amigos e admiradores, no entanto, não perderam a oportunidade de elogiar sua carinha de bebê. "Coisa linda", disse a atriz Maisa Silva."Extremamente atraente de qualquer jeito", disparou seguidor. "Gatíssimo", enalteceu outro. "Meu Deus João, você tá tão tão tão lindo", escreveu mais um.