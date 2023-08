João Guilherme exibe novo visual e deixa fãs divididos: "Um adolescente"

Através de seu Instagram, João Guilherme exibiu seu novo visual, que causou opiniões divergentes entre os fãs; confira fotos!

Nesta terça-feira, 22, o ator João Guilherme impressionou seus seguidores ao compartilhar registros de seu mais novo visual. O filho do cantor Leonardo estava apostado em uma barba cheia havia alguns meses, mas decidiu colocar um fim neste estilo de uma vez por todas.

Se recuperando de uma cirurgia no joelho, o artista compartilho fotos com a barba raspada, o que deixou seus seguidores nostálgicos. João Guilherme teve um visual rejuvenescido como resultado e até apontou isso na publicação. "Eu pareço um adolescente de novo", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, alguns seguidores também apontaram a diferença que a barba fazia em seu visual. "Voltou 5 anos em uma semana, meu chapa", disse um deles. Outros lamentaram a mudança drástica. "Aaah João, por que cê fez isso?", "Cadê minha barbinha, Jotinha?", "Aí a pessoa faz justamente a única coisa que não devia fazer", disseram alguns fãs.

Seus amigos e admiradores, no entanto, não perderam a oportunidade de elogiar sua carinha de bebê. "Coisa linda", disse a atriz Maisa Silva. "Extremamente atraente de qualquer jeito", disparou seguidor. "Gatíssimo", enalteceu outro. "Meu Deus João, você tá tão tão tão lindo", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

João Guilherme tinha intenção de reatar com Jade Picon

O ator João Guilherme e a influenciadora digital Jade Picon engataram um romance em 2018, mas se separaram em 2021, após três anos juntos. Contudo, na época em que o término foi anunciado, ele deixou claro que tinha intenção de reatar o relacionamento com a modelo futuramente.

"Um dia a gente se encontra de novo. Eu gosto muito dela. Ela gosta muito de mim. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Então, é muito fácil a gente se gostar de novo, a gente se encontrar de novo. Na real, inclusive, essa é a minha intenção, para ser bem sincero", revelou João Guilherme em publicação no Instagram, em 2021.

"É uma menina que eu admiro muito. É uma pessoa que quero ter por perto como minha amiga, minha peguete, namorada futuramente, minha mulher quando eu for muito mais velho, mas isso aí só Deus vai saber", declarou o ator sobre Jade Picon.

João Guilherme ainda aproveitou a postagem para refletir sobre o motivo do término: "Ela está em um momento da vida dela, tanto profissional, que é muito diferente do que eu estou. Então, a gente achou que é melhor para nós dois, hoje, crescer separados durante um tempo. A gente cresceu muito juntos, evoluímos muito juntos, aprendemos muita coisa. A gente volta em uma caminhada sozinhos agora, que foi assim que a gente se conheceu, sozinhos. E a gente era perfeito um para o outro"

Jade Picon, por outro lado, não mencionou um possível retorno do casal no post em que anunciou a separação de João Guilherme: "Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses 3 anos. Te desejo tudo do melhor. Amo você".