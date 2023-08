Você sabia? João Guilherme tinha intenção de reatar com Jade Picon após término

João Guilherme e Jade Picon se separaram após três anos de namoro; relembre intenção do ator de reatar relacionamento

João Guilherme (21) e Jade Picon (21), que engataram namoro em 2018, se separaram em agosto de 2021, após três anos de romance. Na época do anúncio do término, o ator, porém, deixou claro que tinha intenção de reatar o relacionamento com a modelo futuramente. Relembre declaração do artista nas redes sociais.

"Um dia a gente se encontra de novo. Eu gosto muito dela. Ela gosta muito de mim. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Então, é muito fácil a gente se gostar de novo, a gente se encontrar de novo. Na real, inclusive, essa é a minha intenção, para ser bem sincero", revelou João Guilherme em publicação no Instagram, em 2021.

"É uma menina que eu admiro muito. É uma pessoa que quero ter por perto como minha amiga, minha peguete, namorada futuramente, minha mulher quando eu for muito mais velho, mas isso aí só Deus vai saber", declarou o ator sobre Jade Picon .

João Guilherme ainda aproveitou a postagem para refletir sobre o motivo do término: "Ela está em um momento da vida dela, tanto profissional, que é muito diferente do que eu estou. Então, a gente achou que é melhor para nós dois, hoje, crescer separados durante um tempo. A gente cresceu muito juntos, evoluímos muito juntos, aprendemos muita coisa. A gente volta em uma caminhada sozinhos agora, que foi assim que a gente se conheceu, sozinhos. E a gente era perfeito um para o outro"

Leia também: Além de Larissa Manoela, veja outros cinco famosos que também romperam com os pais