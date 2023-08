João Guilherme causa comoção ao surgir em cadeira de rodas em nova foto: “Atualizar”

O ator João Guilherme surgiu em uma cadeira de rodas em uma nova foto compartilhada em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 17, João Guilherme surpreendeu seus seguidores e causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto em que surgia em uma cadeira de rodas. Isso porque, o ator passou por uma cirurgia no joelho recentemente.

A estrela da série “De Volta Aos 15” apareceu com uma camiseta branca e uma calça no estilo tie-dye azul e branca. João posava em uma cadeira de rodas em um saguão luxuoso, provavelmente do hospital em São Paulo, onde realizou a operação.

“Sei lá, só para atualizar mesmo”, escreveu o filho do cantor Leonardo com a dançarina Naira Ávila na legenda da postagem contendo apenas uma foto. Nos comentários, a esposa de Leonardo, Poliana Rocha escreveu: “Boa recuperação, lindo”. O ator Ary Fontoura, que se encontrou com João no evento beneficente Criança Esperança, desejou: “Boa recuperação”.

Os seguidores de João se surpreenderam com a foto e desejaram uma boa recuperação para o artista! “Melhoras para você”, escreveu um fã. Outra admiradora ainda elogiou: “Príncipe encantado”. E uma página de fãs dedicada à João comentou: “Espero que esteja se recuperando bem”.

“Logo está novo de novo, joelho de cara jovem, sara logo”, comentou uma seguidora sobre a recuperação do astro. Outra fã ainda escreveu: “Você é tão lindo”. E uma admiradora ainda escreveu nos comentários: “Melhoras”.

Na semana passada, João Guilherme realizou uma operação no joelho e mostrou detalhes nas redes sociais. “Ontem operei meu joelho. ‘Ai meu joelho’”, começou dizendo o artista na legenda de uma série de fotos no hospital. Parte boa: Vou melhorar do joelho. Parte ruim: Sinto que tem 12 pessoas sentadas no meu joelho. Em resumo, cuidem dos joelhos”.

Procedimento estético!

Quem também passou por uma cirurgia recentemente foi a influenciadora e ex-namorada de João Guilherme, Jade Picon. A atriz da novela “Travessia” anunciou que se afastaria das redes sociais por um tempo pois faria uma cirurgia para colocar silicone.

“Pensei muito, esperei anos até o momento certo e eu acredito que seja agora. Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava”, comentou a intérprete da personagem Chiara no vídeo que só seria postado quando tudo corresse bem no procedimento.

Jade ainda afirmou que não vai compartilhar nada em suas redes sociais sobre o procedimento que realizou, e explicou o motivo: “[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”.