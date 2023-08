Jade Picon mostra resultado de cirurgia ao eleger vestido aberto para evento

Após colocar silicone, Jade Picon mostra como ficou o resultado da cirurgia em primeira aparição em público

A influenciadora digital Jade Picon fez sua primeira aparição em um evento após a cirurgia plástica que fez para colocar silicone. Nesta sexta-feira, 25, a ex-BBB marcou presença na festa em São Paulo e chamou a atenção ao exibir um pouco do resultado do procedimento.

Com uma produção ousada e estilosa, a atriz, que estava no ar como Chiara em Travessia, sua primeira novela na TV, roubou a cena ao ser fotografada no tapete do evento. Além de uma maquiagem vibrante, com os sombra azul bem marcada, a famosa elegeu uma roupa indiscreta.

Para o momento com vários outros famosos, como Luciana Gimenez, Jade Picon apostou em um vestido todo aberto na barriga e com uma fenda até o limite. A influenciadora então deixou à mostra seu decote, revelando que escolheu uma prótese discreta .

Veja as as fotos de Jade Picon após cirurgia:

Fotos: Marcelo Sá Barretto e Leo Franco/Agnews

Nesta terça-feira, 22, Jade apareceu pela primeira vez em suas redes sociais após a operação. A influenciadora aproveitou para retomar algumas de suas atividades, incluindo visitas ao dermatologista e reunião profissionais. A musa também mostrou algumas comprinhas de doces e petiscos asiáticos, que ela costumava a adorar quando mais nova.

MOTIVO DE COLOCAR SILICONE

Ao anunciar sua cirurgia plástica ao público, Jade Picon também decidiu explicar os motivos para a tomada de sua decisão. Por meio de um vídeo publicado logo após a realização do procedimento estético, a influenciadora digital disse que a escolha veio após mudanças em sua vida.

Jade aproveitou o momento para relembrar seu estilo de vida saudável, onde a prática de esportes e exercícios lhe trouxeram uma mudança física que lhe incomodou: a perda do volume de seus seios. “Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes”, contou.

“[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”, disparou.

“Eu sei que tem gente que cuida de mim mesmo de longe, que se importa, e uma coisa importante é que esse vídeo só está sendo postado porque eu já saí da cirurgia e já está tudo bem. É isso. Saibam que a cirurgia é um mero detalhe perto do que está por acontecer, e eu estou muito feliz de ter vindo compartilhar com vocês. Vou aproveitar esse tempo para me recuperar”, finalizou Jade.