O que aconteceu com Chris Flores? Entenda efeitos da entrevista com a mãe de Larissa Manoela

Chris Flores recebeu ataques nas redes sociais após entrevista com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela

Chris Flores (45) deu o que falar na web depois de sua entrevista com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela (22). A apresentadora recebeu críticas e ataques nas redes sociais por sua postura durante a conversa e foi defendida por colegas de trabalho. Entenda o que aconteceu com Chris Flores e os efeitos da entrevista na vida da jornalista.

Na última segunda-feira, 21, a entrevista de Chris Flores com a mãe de Larissa Manoela foi exibida no programa Fofocalizando, do SBT. Durante a conversa, a jornalista se mostrou comovida com o drama, consolou Silvana Taques e ainda segurou as mãos da entrevistada, o que gerou ataques na web sobre sua postura no momento.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Chris Flores comentou as críticas dos internautas ao seu posicionamento na entrevista com a mãe de Larissa Manoela : "Muito obrigada pelas mensagens de carinho e pode continuar a falar porque a gente vai passar a matéria do mesmo jeito, porque é o profissionalismo que o jornalismo pede".

Após os ataques, Ratinho (67) defendeu a colega de profissão durante seu programa:"Gente, ela conseguiu dar um furo de reportagem sobre o assunto do momento. Por isso, eu quero lhe dar os parabéns. Você mostrou capacidade e profissionalismo na entrevista com a mãe da tal Larissa Manoela”.

“Tem muita gente falando bobagem, pois você conseguiu mostrar um outro lado sobre esse assunto. Eu sei até de repórter que chegou a oferecer dinheiro para a Silvana, mas ela não deu. Mas, mesmo assim, tem gente criticando. Eu acredito que é pura inveja da matéria que você conseguiu. Tenho certeza!”, acrescentou o apresentador.

Abalada com a defesa, a jornalista chorou no Fofocalizando na última terça-feira, 22, e comentou o apoio que tem recebido depois das críticas:"Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras para agradecer. Ele usou um espaço nobre para me defender. E eu não pedi isso para ninguém, nem para casa. Nem para o SBT. Eu pedi o contrário".

"Obrigada, de coração. Nessas horas a gente descobre como as pessoas podem trazer amor, luz, respeito. Preciso agradecer muita gente que me procurou. Tudo é lido, visto, guardado. Fiquem tranquilos", completou Chris Flores.