"Eu quero pedir perdão", diz Chris Flores aos prantos durante o 'Fofocalizando'

Chris Flores aparece aos prantos durante o 'Fofocalizando' e agradece apoio; veja

A jornalista Chris Flores foi às lágrimas nesta terça-feira, 22, durante o Fofocalizando. Ainda muito abalada após as críticas que sofreu por entrevistar a mãe de Larissa Manoela, a artista não conseguiu segurar as lágrimas.

Isso porque o programa exibiu a defesa que Ratinho fez ao vivo durante seu programa. Emocionada, ela se desculpou com o público ao ir às lágrimas após a exibição do vídeo.

"Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Ele usou um espaço nobre pra me defender. E eu não pedi isso pra ninguém, nem pra casa. Nem pro SBT. Eu pedi o contrário", declarou ela.

Chris Flores seguiu agradecendo. "Obrigado, de coração. Nessas horas a gente descobre como as pessoas podem trazer amor, luz, respeito. Preciso agradecer muita gente que me procurou. Tudo é lido, visto, guardado. Fiquem tranquilos", disse ela que ainda afirmou que não usaria o caso pra ganhar likes em rede social. "É uma história triste", defendeu ela.

A declaração de Ratinho

Durante seu programa, Ratinho disse que as críticas contra Chris Flores foram motivadas por inveja. "Gente, ela conseguiu dar um furo de reportagem sobre o assunto do momento. Por isso, eu quero lhe dar os parabéns. Você mostrou capacidade e profissionalismo na entrevista com mãe da tal Larissa Manoela”, acrescentou.

“Tem muita gente falando bobagem, pois você conseguiu mostrar um outro lado sobre esse assunto. Eu sei até de repórter que chegou a oferecer dinheiro para a Silvana, mas ela não deu. Mas, mesmo assim, tem gente criticando. Eu acredito que é pura inveja da matéria que você conseguiu. Tenho certeza!”, afirmou.

Chris Flores foi criticada

A apresentadora Chris Flores está sofrendo ataques nas redes sociais após entrevistar Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela. A conversa vai ao ar nesta segunda-feira, 21, durante o Fofocalizando. Os ataques estão acontecendo porque a jornalista se mostra comovida com o drama da mãe da jovem, segura suas mãos e até consola a esposa de Gilberto Elias. Muitos seguidores estão invadindo as redes sociais da apresentadora para criticar a sua postura.

+ Quem está mentindo? Versões de Larissa Manoela e Silvana Taques intrigam fãs

"Primeiro foi a grávida de Taubaté que te enganou, agora é essa senhora", detonou um. "Ficou feia essa estratégia de defesa dos pais dela, hein! Contando historinha que estava guardando roupas da filha quando a produção chegou foi demais pra nossa inteligência. Cadê as perguntas importantes a serem feitas? Ou só foi sensacionalismo mesmo?", disparou outro. "Que mico passar pano pra mãe que diz pra filhar esquecer que tem mãe", comentou outro.