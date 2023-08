Patrícia Poeta causa ao se exibir em vestido com transparência: ''Maravilhosa''

Apresentadora Patrícia Poeta causa ao apostar em look com transparência para evento

A apresentadora Patrícia Poeta chamou muita atenção neste sábado, 26, ao compartilhar fotos toda produzida para marcar presença em um evento com vários famosos. Usando um look arrasador, a jornalista comoveu com sua beleza deslumbrante.

Nos registros, a comunicadora global apareceu usando um vestido verde diferenciado e parou tudo com o modelo, que tinha uma espécie de laço com cauda e o forro das costas com transparência.

"Baile do BB 2023…", disse Patrícia Poeta na legenda sobre o evento. Ela ainda impressionou com os cabelos, maquiagem e com várias joias, incluindo um brinco grande com vários brilhos. Nos comentários, ela foi muito elogiada. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Bela", escreveram outros.

É bom lembrar que nesta sexta-feira, 25, a apresentadora do Encontro deu o que falar ao aparecer usando a mesma peça de roupa vestida por Chris Flores no Fofocalizando. As jornalistas viraram piada na internet após a coincidência.

Veja o look com transparência de Patrícia Poeta:

Patrícia Poeta é elogiada por Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo foi um dos convidados do Encontro recentemente. Após se apresentado por Patrícia Poeta na atração, o sertanejo se mostrou impactado com a aparência da jornalista, ele então elogiou a global.

"Vamos conversar o Encontro desta segunda-feira, dando um bom muito especial pra um cantor que a gente ama, Zezé Di Camargo, bom dia pra você", disse a apresentadora. "Bom dia, eu tava falando exatamente de você aqui pra eles: mas essa Patrícia Poeta é bonita, né?", elogiou. "Já comecei bem a semana gente", respondeu ela. Veja o momento aqui.

Ainda no sofá do Encontro, Zezé Di Camargo comentou a história de Larissa Manoela com os pais. O artista então contou que a atriz não cobrou para participar de um clipe e fez revelações sobre a administração da carreira da filha, a cantora Wanessa Camargo.