Em dia de TBT, Chay Suede relembra clique com Regina Casé: ''Saudade''

O ator Chay Suede publicou um registro ao lado de Regina Casé e falou sobre a saudade do dia que passou com a atriz

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 20h37

Nesta quinta-feira, 10, Chay Suede (29) compartilhou nas redes sociais um clique ao lado de Regina Casé(68).

O ator aproveitou o #tbt para relembrar um clique do dia que visitou a artista em seu sítio. Na imagem, os dois aparecem sorridente em uma cachoeira.

Na legenda da publicação, o artista confessou que está com saudade da turma que Regina reuniu em sua casa. "#tbt com muita saudade desse dia, dessa cachoeira e dessa turma maravilhosa que a minha amada @reginacase tem o talento de juntar", escreveu ele.

Os seguidores elogiaram o registro e até lembraram que eles interpretaram mãe e filho na novela Amor de Mãe. "Que lindos", disse uma internauta. "Eu amo os dois. Amava Amor de Mãe", contou outra. "Que legal que a Dona Lurdes depois de achar Domênico foi dar um mergulho com ele na Cachoeira", brincou uma seguidora. "Muita saudade dessa dupla maravilhosa em cena", afirmou uma fã.

Reencontro de amigos

Chay Suede e Rafael Zulu tiveram um reencontro mais que especial. Os atores se reencontraram e curtiram o feriadão de Carnaval juntos na chácara de Regina Casé, que fica em Mangaratiba.

Os dois artistas celebraram a amizade ao publicarem um clique fofíssimo com os filhos. Na imagem Suede aparece com José, de apenas 3 meses, seu caçula com Laura Neiva (28), e Zulu com Kalu, de 4 meses, de seu relacionamento com Aline Becker (27).

Confira: