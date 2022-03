Chay Suede e Rafael Zulu surgem com os filhos recém-nascidos no sítio de Regina Casé: ''O grande dia''

Amigos, atores Chay Suede e Rafael Zulu se reencontraram em chácara de Regina Casé e posaram com os herdeiros, José e Kalu

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 10h29

Os amigos Chay Suede (29) eRafael Zulu (39) tiveram um reencontro mais que especial na última terça-feira, 01!

Na terça-feira, 01, os atores se reencontraram e curtiram o feriadão de Carnaval juntos na chácara de Regina Casé (68), que fica em Mangaratiba.

Os dois celebraram a amizade ao publicarem clique fofíssimo com os filhos recém-nascidos nos braços em suas redes sociais. No clique, Chay posou com o pequeno José, de apenas 3 meses, seu caçula com Laura Neiva (28). Já Zulu, surgiu com o herdeiro mais novo, Kalu, de 4 meses, de seu relacionamento com Aline Becker (27).

"Ontem aconteceu pra gente o grande dia… encontramos nossos filhos. E vou usar a frase do Chay pra justificar esse momento lindo: “Irmão, eles não terão escolha, serão amigos assim como a gente”, disse Rafael Zulu ao postar a foto em seu feed no Instagram.

Nos comentários, os fãs elogiaram: "Um quarteto desses, bicho!!", "Vocês são lindos, porém, seus filhos… são maravilhosos", "Amizade é vida!!! Como é bom ter amigos".

"Ontem também teve isso aqui, demais. Te amo muito, meu irmão!", declarou Chay nos Stories, que acrescentou: "Nossa galera tá crescendo".

Regina Casé repostou o clique dos amigos e celebrou a visita: "Amando vocês aqui com a gente", disse a atriz e apresentadora, que recentemente completou mais um ano de vida.

Chay também postou uma imagem em que aparece com Regina, que interpretou sua mãe, Dona Lurdes, na novela Amor de Mãe, em cachoeira. "Isso foi ontem :)) Cachoeira com minha amada", disse ele no post.

Chay Suede surge com os filhos e se derrete

Chay Suede encantou a web ao compartilhar foto com os herdeiros, Maria (2) e José! O papai babão posou com os pequenos e babou pela beleza dos filhos com Laura Neiva.

Confira os cliques do feriado de Chay Suede e Rafael Zulu com Regina Casé: