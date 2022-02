Eliana Lopes assina com a Rede TV! e celebra estreia de novo programa: ''Espaço para histórias de superação''

Referência na TV brasileira, Eliana Lopes irá comandar 'Nas Entrelinhas', programa com foco em empoderamento e empreendedorismo feminino

Referência na TV brasileira, a apresentadora Eliana Lopes (53) assinou contrato com a Rede TV!e já tem data para estrear. No próximo domingo, 27, vai ao ar o talk-show Nas Entrelinhas, com Eliana Lopes.

Na nova casa, o programa vai se dedicar a temas estimados pela ativista, como empoderamento e empreendedorismo feminino: “A atração também terá espaço para histórias de superação e conversas sobre comportamento”, conta a modelo. “Estou ansiosa e superanimada para a estreia”, complementa.

Na carreira, Eliana Lopes também se notabiliza por participar do programa Profissão Mulher e por ter escrito o livro Uma Jornada, Uma Vida com Deus, no qual conta como superou a morte de um filho.

Além do trabalho nas telinhas, Eliana Lopes também atuou como modelo, desfilando nas passarelas mais renomadas do País. Ela ganhou diversos concursos de beleza e até mesmo apresentou desfiles nacionais.

“Quem acompanha a minha carreira vai perceber que o programa tem a minha marca. As minhas experiências e bandeiras, como o empoderamento feminino, estarão lá”, afirma a apresentadora.