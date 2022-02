Sonia Abrão pede expulsão de Maria após episódio de balde com Natália: ''Fora''

Apresentadora Sonia Abrão criticou episódio de Maria no Jogo da Discórdia e pediu expulsão da sister

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 07h27

O episódio do Jogo da Discórdia com balde envolvendo Maria (21) e Natália Deodato (22) está dando o que falar fora da casa do BBB 22.

Nesta segunda-feira, 14, durante a dinâmica com água suja a atriz acabou batendo o objeto na cabeça da designer de unhas e, assim como os internautas, a apresentadora Sonia Abrão (58) também pediu a expulsão da sister.

"BBB22: FORA MARIA! Depois do “tapa” na testa de Arthur, agora vem o balde na cabeça da Natália, no Jogo da Discórdia! A imagem é clara! Não tem o que discutir! TEM QUE SER EXPULSA! A desculpa de “acidente” não cola! Passar pano numa situação como essa é imperdoável!", opinou a jornalista.

- Sonia Abrão desaprova atitude de Maria com Arthur Aguiar no Jogo da Discórdia: ''Tinha que ser punida''

Nos comentários da publicação feita pela apresentadora da RedeTV!, os internautas também falaram o que acham. "Nitidamente agressão", falou um. "Expulsão pra ontem", disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Maria "agredindo" Arthur Aguiar

No Jogo da Discórdia da semana passada, Maria foi acusada de ter agredido Arthur Aguiar (32) ao colar uma placa na testa dele com agressividade.

Assim como o episódio do balde, o da "testa" acabou não agradando nem um pouco o público do reality.