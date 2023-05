Ele cresceu! Mileide Mihaile encanta ao surgir com o filho: ''Que lindos''

Ex-A Fazenda Mileide Mihaile ganha homenagem especial do filho e encanta ao surgir com o herdeiro em fotos; veja

A influenciadora e ex-A Fazenda Mileide Mihaile (34) encantou ao compartilhar fotos de um dia especial ao lado de seu filho, Yhudy Lima (Lei12). Nesta quarta-feira, 03, a famosa mostrou que já ganhou uma homenagem de Dia das Mães do herdeiro e esbanjou amor.

Cheia de estilo, a digital influencer marcou presença na escola do menino, fruto do relacionamento que teve com o cantor Wesley Safadão (34). Mileide então fez selfies com o jovem, exibiu a lembrancinha e até publicou um vídeo se divertindo com ele no local.

"Eu amo ser mãe e afirmo para vocês que é um dos papéis que eu mais amo exercer! Ser mãe me torna uma mulher mais feliz, segura, forte e resiliente. Que vocês estejam sempre perto e aproveitando cada momento com os seus filhos. E hoje foi lindo na escola celebrando o amor mais puro e verdadeiro do mundo", disse ela sobre a oportunidade de ter Yhudy Lima em sua vida.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla. "Lindos", elogiaram os fãs. "Uma mãe dessas", enalteceram outros a famosa.

Veja as fotos de Mileide Mihaile com o filho:

Namorado de Mileide Mihaile acompanha desfile de Carnaval da famosa

O namorado de Mileide Mihaile, o empresário do ramo da saúde Thiago Cass (38), apareceu ao lado da família da ex-A Fazenda durante a primeira noite de desfiles em São Paulo na sexta-feira, 17.

Vivendo um relacionamento longe dos holofotes com a influenciadora, o eleito pela famosa tem a conta trancada no Instagram e fez a rara aparição no camarote ao lado do enteado, Yhudy Lima e da sogra, Doralice dos Santos.

Sorridente, o loiro surgiu curtindo a noite com os familiares de Mileide Mihaile enquanto a artista fazia sua estreia na avenida como Rainha de Bateria pele Independente Tricolor, escola que abriu o Carnaval de SP com o enredo "Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”.

Para o momento icônico, a ex-A Fazenda apostou em uma fantasia luxuosa, toda em vermelho e dourado, com muito brilho e plumas.