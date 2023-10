Divórcio de Ariana Grande é concluído e cantora paga fortuna a ex-marido

Acordo pré-nupcial entre Ariana e Dalton Gomez teria facilitado o processo de separação

Os detalhes legais envolvendo a separação de Ariana Grande, de 30 anos, e Dalton Gomez, de 28, já foram resolvidos. O ex-casal conseguiu entrar em um acordo poucas semanas depois de ter entrado com um pedido oficial de divórcio.

De acordo com o TMZ, o acordo pré-nupcial feito pelos artistas antes da troca de alianças foi o que facilitou todo o processo. Seguindo o que foi combinado antes do casamento, Ariana pagará a Dalton a quantia de US$ 1.250.000 - cerca de R$ 6,4 milhões, na cotação atual. A cantora optou por pagar a quantia de forma antecipada, o que deve evitar reajustes. O motivo do pagamento não foi revelado.

Dalton também receberá metade do lucro líquido da venda de uma casa em Los Angeles, nos EUA, e, além disso, a cantora americana ainda pagará até US$ 25 mil pelos honorários advocatícios do ex-marido. O acordo foi protocolado em um tribunal local e só falta o juiz assinar para eles voltarem ao estado civil de solteiros.

Uma fonte próxima ao ex-casal disse que não houve conflitos no processo de separação. “Ainda existe um forte amor e respeito mútuo entre Ariana e Dalton e eles queriam ter certeza de que tudo fosse feito em sintonia um com o outro”.

Ainda de acordo com o TMZ, a artista está namorando o ator Ethan Slater. Ambos estão no elenco de Wicked, musical da Broadway que ganhará uma versão cinematográfica. Recentemente, os dois foram fotografados curtindo um passeio pelos parques de diversão na Disney, em Orlando, Estados Unidos.

Nas imagens enviadas por fãs para o perfil de redes sociais “Deuxmois”, podemos ver Ariana com um moletom do “Mágico de Oz”, e Ethan estava com moletom e calça pretas. O casal ainda usava bonés para não serem reconhecidos.

Wicked!

Os filmes baseados no musical "Wicked" chegarão aos cinemas no final de 2024. A atriz Cynthia Erivo interpretará Elphaba, a Bruxa Má do Leste, e Ariana Grande fará o papel de Glinda, a Bruxa Boa.

No ano passado, foi revelado que o filme será dividido em duas partes. A segunda parte chegará às telas no ano seguinte, em 2025. O diretor John M. Chu explicou a decisão: "Enquanto preparávamos esta produção durante o ano passado, foi ficando cada vez mais claro que seria impossível contar a história de Wicked em um só filme sem fazer estragos nela. Enquanto tentávamos cortar músicas ou aparar personagens, estas decisões começaram a parecer comprometimentos fatais ao material base que nos entreteve por tantos anos", escreveu o diretor nas redes sociais.