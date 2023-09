Ariana Grande abre pedido de divórcio de Dalton Gomez e motivo vem à tona

A cantora Ariana Grande entrou com o pedido de divórcio do corretor imobiliário Dalton Gomez e detalhes foram divulgados

Nesta última segunda-feira, 18, Ariana Grande entrou com um pedido de divórcio em Los Angeles. A cantora está se separando do corretor imobiliário Dalton Gomez após dois anos de casamento.

A artista está sendo representada pela advogada Laura Wesser, e, de acordo com o site americano TMZ, a advogada teria citado “diferenças inconciliáveis” como motivo do fim do casamento.

Dalton também entrou com um pedido de divórcio, e ainda segundo o TMZ, o ex-casal entrará em consenso e não precisarão ir a um tribunal. O processo de divórcio já estaria sendo encaminhado desde janeiro deste ano. Segundo o site americano, Ariana fará um pagamento pela divisão de bens, já que ela e Dalton tinham um acordo pré-nupcial.

Porém, a fila já andou para a dona do álbum “Thank U Next”. Rumores circulam que Ariana estaria em um conturbado relacionamento com o ator Ethan Slater. O artista da Broadway teria entrado com um pedido de divórcio de sua esposa e pediu o compartilhamento da guarda do filho recém-nascido. Ariana e Ethan contracenarão juntos nos filmes do musical Wicked.

A esposa de Ethan, Lilly Jay não ficou contente com a situação e foi à imprensa acusar Ariana de ser a responsável pelo fim do seu casamento. "Ela [Ariana] realmente é o cerne da história. Ela não apoia outras mulheres”, começou, em entrevista ao Page Six. “Minha família é apenas um dano colateral”, disparou.

Ariana e Dalton se casaram em uma cerimônia íntima cinco meses após anunciarem o namoro. “Foi pequeno e íntimo – menos de 20 pessoas. A sala estava muito feliz e cheia de amor”, revelou um representante de Ariana para a revista americana People na época.

Desabafo!

Recentemente, Ariana fez um desabafo sobre os procedimentos estéticos que fez. Em um vídeo para a revista Vogue, a cantora comentou seus segredos e beleza e abriu o coração sobre os procedimentos que já fez.

"Sendo completamente transparente, coloquei muito preenchimento nos meus lábios, ao longo dos anos, e botox. Eu parei em 2018 porque eu estava sentindo que estava demais. Eu senti que estava me escondendo. Eu não estava esperando ficar emotiva com isso. Por muito tempo, beleza era algo sobre se esconder para mim", disse emocionada.