Ariana Grande abre o coração e chora ao revelar que fez procedimentos estéticos: 'Estava me escondendo'

Ariana Grande participou do quadro de tutorial de maquiagem para falar sobre os seus segredos de beleza

Ariana Grande se emocionou ao contar que passou por procedimentos estéticos no rosto ao longo dos anos. A revelação foi feita pela cantora no vídeo da Vogue, publicado nesta terça-feira, 12, em que Ari fala sobre os seus segredos de beleza.

"Sendo completamente transparente, coloquei muito preenchimento nos meus lábios, ao longo dos anos, e botox. Eu parei em 2018 porque eu estava sentindo que estava demais. Eu senti que estava me escondendo. Eu não estava esperando ficar emotiva com isso. Por muito tempo, beleza era algo sobre se esconder para mim", disse emocionada.

Ariana ainda falou sobre como a sua relação com beleza mudou ao longo dos anos e o fato de como ter começado cedo no meio artístico teve um grande impacto sobre esse aspecto. Ariana estreou na Broadway aos 15 anos.

"Ser exposta a tantas opiniões quando você é novo, especialmente quando as pessoas têm muito o que dizer sobre a sua aparência, é muito difícil saber diferenciar o que vale a pena escutar ou não", disse.

A maturidade, no entanto, tem trazido uma melhor relação da cantora com si mesma: "Por muito tempo, beleza era algo sobre se esconder para mim. E agora eu sinto que talvez não seja sobre isso. Desde que eu parei de fazer preenchimento labial e botox, eu comecei a celebrar as minhas linhas de expressão. Eu espero que a linha do meu sorriso fique cada vez mais marcada. E eu ria cada vez mais. Envelhecer pode ser algo muito bonito", finalizou.

Em abril, a dona de hits como ‘Positions’ e ‘Dangerous Woman’, foi às redes sociais falar sobre a chuva de comentários que vinha recebendo sobre seu corpo:

“Eu só queria falar sobre as preocupações de vocês com o meu corpo… Eu só queria dizer, um: Tem muitos tipos diferentes de beleza, há muitas maneiras de parecer saudável e bonita. Pessoalmente, para mim, o corpo no qual vocês estão comparando meu corpo atual, era a versão menos saudável do meu corpo”, abriu o jogo.

Ariana Grande rompe com empresário, Scooter Braum

Segundo a revista Billboard, Ariana Grande e outros artistas como Demi Lovato e Justin Bieber decidiram romper seus contratos com o empresário Scooter Braum. A relação entre Ariana e Scooter vem desde 2013, quando a cantora lançou seu primeiro álbum "Yours Truly", que recentemente ganhou uma regravação especial em comemoração aos 10 anos de lançamento.