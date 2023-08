Após separação, Ariana Grande vende por R$ 44 milhões imóvel onde casou

A mansão fica localizada em Montecito, Califórnia e conta com 510 m² ; dois quartos e três banheiros

Ariana Grande vendeu sua icônica casa em Montecito, na Califórnia, nos Estados Unidos por 9,1 milhões de dólares - R$ 44 milhões, em valores convertidos na cotação atual. O imóvel havia sido escolhido como local de seu casamento intimista com Dalton Gomez em maio de 2021. A propriedade tem 510 metros quadrados, dois quartos e três banheiros.

⁠Após dois anos como dona do imóvel -- adquirido da apresentadora Ellen DeGeneres e sua esposa, Portia De Rossi. A cantora vendeu a casa para Michael Kives, fundador de uma empresa de capital de risco. ⁠A decisão de vender o imóvel veio depois de se separar de Dalton Gomez. Embora a notícia da separação tenha sido divulgada em julho deste ano, o casal estava em crise desde o início do ano.

⁠⁠A propriedade conhecida como Porter House foi originalmente construída na Inglaterra em 1700 e, depois, foi desmontada, enviada para a Califórnia e fundida novamente no século 20. A casa tem jardins, mas não tem piscina.

Após divórcio, Ariana Grande já estaria namorando colega de Wicked

Segundo a revista People, o casal está separado desde o início do ano e eles decidiram manter o término em sigilo nos últimos meses. Neste meio tempo, Ariana estava focada em seu mais novo filme, Wicked, adaptação de famosa peça da Broadway. E foi aí que a cantora conheceu seu suposto novo affair.

Segundo o TMZ, a musa teria iniciado um romance com seu colega de Wicked, Ethan Slater, após conhecê-lo no set de gravações do longa. Segundo a People, o casal já estaria separado e o ator só engrenou o namoro com Ariana após a afirmação do divórcio.

Lilly Jay, ex-esposa do ator, quebrou o silêncio e falou sobre o relacionamento de seu ex-marido com a cantora. Em entrevista ao Page Six, ela finalmente quebrou o silêncio: “Ela [Ariana] realmente é o cerne da história. Ela não apoia outras mulheres”, começou, em entrevista ao Page Six nesta quinta-feira 27. “Minha família é apenas um dano colateral". A musicista disse que está se concentrando em criar o bebê deles e ser “uma boa mãe”.