Ariana Grande é flagrada com affair em parque de diversões após polêmicas

A cantora Ariana Grande foi vista com seu polêmico novo affair, Ethan Sater, em um parque de diversões nos Estados Unidos

Nesta segunda-feira, 26, começaram a circular nas redes sociais imagens de um suposto date de Ariana Grande com seu novo affair. O casal fez um passeio pelos parques de diversão na Disney, em Orlando, Estados Unidos.

Nas imagens enviadas por fãs para o perfil de redes sociais “Deuxmois”, podemos ver Ariana com um moletom do “Mágico de Oz”, e o affair da cantora, Ethan Slater estava com moletom e calça pretas. O casal ainda usava bonés para não serem reconhecidos.

Para confirmar os rumores do date do casal na Disney, o irmão de Ariana, Frankie Grande compartilhou um vídeo em seu Instagram em que aparecia em um parque de diversões em Orlando, confirmando que Ariana está nos Estados Unidos. A artista estava na Inglaterra por conta das gravações do filme musical “Wicked”, em que conheceu Ethan.

Os rumores do affair entre Ariana e Ethan começaram logo após os boatos de que Ariana teria terminado seu casamento com o corretor imobiliário Dalton Gomez. Os rumores da separação foram confirmados na semana passada, quando Ariana abriu o pedido do divórcio.

Porém, Ethan, que já atou na Broadway, também teria encerrado o seu casamento para ficar com a diva pop. O ator e a cantora Lilly Jay começaram o relacionamento em 2018, e no começo deste ano, apresentaram seu filho para o mundo.

Após o fim do seu casamento, a ex-esposa de Ethan veio a público se manifestar sobre a situação e criticou duramente Ariana Grande. “Ela [Ariana] realmente é o cerne da história. Ela não apoia outras mulheres”, começou dizendo em entrevista ao Page Six.

“Minha família é apenas um dano colateral”, ainda disse a musicista que também revelou estar se concentrando em criar o bebê deles e ser “uma boa mãe”. Porém, outras fontes disseram ao mesmo veículo que Lilly estaria divulgando esta história e criticando Ariana para diversos veículos de imprensa, e reforçaram que Ethan e Lilly já teriam se separado antes de Ariana entrar na história.

"Ela (Lilly) está dizendo a Ethan e outros que só se preocupa em proteger o filho deles", disse o insider. "Ela está chateada com razão por que seu casamento acabou, mas Ariana e Ethan não fizeram nada de errado", acrescentou a fonte, dizendo que Ethan estava separado de Lilly há dois meses quando começou a namorar a cantora.

Wicked!

Os filmes baseados no musical "Wicked" chegarão aos cinemas no final de 2024. A atriz Cynthia Erivo interpretará Elphaba, a Bruxa Má do Leste, e Ariana Grande fará o papel de Glinda, a Bruxa Boa.

No ano passado, foi revelado que o filme será dividido em duas partes. A segunda parte chegará às telas no ano seguinte, em 2025. O diretor John M. Chu explicou a decisão: "Enquanto preparávamos esta produção durante o ano passado, foi ficando cada vez mais claro que seria impossível contar a história de Wicked em um só filme sem fazer estragos nela. Enquanto tentávamos cortar músicas ou aparar personagens, estas decisões começaram a parecer comprometimentos fatais ao material base que nos entreteve por tantos anos", escreveu o diretor nas redes sociais.