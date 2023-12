De jogo de loteria a ventilador, confira os temas diferentões de mesversários dos filhos dos famosos

Famosos aproveitaram mesversários e aniversários dos filhos durante 2023 para inovar em temas de festas

O repórter da Globo Danilo Vieira chamou a atenção da web na última terça-feira, 12, com a festa de mesversário do seu filho, Ben, que teve o tema de jogo de loteria da virada de ano. O famoso, porém, não foi o único que aproveitou a data especial do herdeiro para inovar na celebração. Confira os temas diferentões de mesversários e aniversários dos filhos das celebridades, que vão de ventilador a personagem de novela.

Viih Tube e Eliezer, que tiveram a filha Lua em abril deste ano, ficaram conhecidos por apostarem na criatividade na hora de escolher a temática dos mesversários da herdeira. Com festas que já foram de Bob Esponja até Barbie, o casal decidiu aproveitar a data perto do Natal para celebrar o oitavo mês da bebê com uma festa inspirada no filmeEsqueceram de Mim. O evento teve direito a neve, decoração natalina e travessuras dos pais da pequena.

Quem também comemorou o oitavo mês em grande estilo foi Pietra, filha de Biel e Tays Reis. Com a festa inspirada em Wandinha, o evento que aconteceu em março deste ano ganhou detalhes em preto e roxo e ficou marcado pelos looks em estilo gótico de toda a família. "Pessoal, uma senhora chamada Mortícia passou aqui em casa e deixou uma menina chamada Wandinha, ela fez oito meses hoje e vamos cuidar dela agora! Olha que linda! Nem dá para acreditar", compartilhou Tays Reis nas redes sociais.

Para celebrar o aniversário de dois anos do herdeiro, Chay Suede e Laura Neiva decidiram atender um pedido inusitado do filho, José. Ele optou por comemorar a data com o tema 'ventilador', como explicou a mãe do pequeno na redes sociais: "José, o menino que amava ventiladores. Laura, a mulher que é apaixonada pelo seu bebê. A ventania do José foi um sucesso! Que Deus te abençoe sempre, meu filho. Sorte a minha te ter como filho e poder passar todos momentos deliciosos que você nos proporciona". A festa contou com vários ventiladores e cata-ventos coloridos para decorar o ambiente.

