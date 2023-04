Além de Claudia Raia: relembre outros famosos que fizeram festas de 'mesversários' luxuosas para os filhos

Claudia Raia não foi a única a fazer festa luxuosa de 'mesversário' para o filho; relembre outros famosos que capricharam nas celebrações

Claudia Raia (56) impressionou seus seguidores ao fazer uma postagem com os detalhes da festa de mesversário de seu filho. Luca, que completou apenas dois meses, teve direito a decoração em tons pastéis, docinhos encomendados e uma mesa temática na mansão da artista. A mãe, porém, não foi a única que aproveitou a data de seu bebê para fazer uma festa luxuosa. Relembre outros famosos que capricharam nas celebrações de "mesversário" dos filhos:

VIRGINIA FONSECA

Com duas filhas pequenas, que tem até uma página própria no Instagram, Virginia Fonseca (24) não perdeu nenhuma oportunidade para celebrar os meses de vida das pequenas. A mais nova, Maria Flor, que tem apenas cinco meses, já ganhou várias festas luxuosas. Compartilhando os detalhes em suas redes sociais, a mamãe se inspirou na personagem Minnie para compor a comemoração do quinto "mesversário", que contou com muitos balões vermelhos e rosas, além de um bolo grande e docinhos.

ROBERTO JUSTUS

Roberto Justus (67), que já está em seu quinto casamento, já passou por muitas festas de aniversário de seus pequenos. Com cinco filhos para a conta, o apresentador fez questão de caprichar na festa de "mesversário" de sua caçula, Vicky. Ao lado de Ana Paula Siebert (35), sua atual mulher, ele apagou as velhinhas da bebê, que estava no colo da amada. Vestida de Cinderela, a menina virou uma verdadeira princesa em meio aos balões, flores e detalhes da decoração luxuosa de seus oito meses.

MC LOMA