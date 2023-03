Com festa luxuosa, Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram os cinco meses da filha caçula

Nas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou os detalhes da festa de mesversário da filha, Maria Flor

Maria Flor, filha caçula de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24), completou cinco meses de vida nesta quarta-feira, 22, e ganhou uma festa luxuosa dos papais.

Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou os detalhes da comemoração, que teve como tema a Minnie, e contou com muitos balões vermelhos e rosas, além de um bolo grande e docinhos.

Além disso, toda a família surgiu fantasia como personagem da Disney. Maria Flor e sua irmã mais velha, Maria Alice (1), estavam usando um vestido vermelho com bolinhas brancas, um sapato preto e tiara com as orelhas da Minnie. Virginia optou por um body preto e uma saia rodada vermelha com bolinhas brancas, uma meia e botas pretas. Já Zé Felipe estava usando uma calça vermelha e uma jaqueta preta.

Ao compartilhas os registros da comemoração, a influencer se declarou para a filha. "5 meses da nossa cutuquinha!!! 5 meses que nossa vida ficou mais florida, ganhou mais sorrisos e mais brilho!!! Que Deus abençoe sua vida minha pequena Flor, nós te amamos MUITOOOO. Da sua família que te ama!!! Obs: saímos da Disney, mas a Disney nunca sairá de nós", escreveu ela na legenda.

Confira as fotos do mesversário da filha caçula de Virginia e Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

