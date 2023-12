Conheça a família de Pedro Henrique: Cantor gospel deixou esposa e filha pequena

O cantor gospel Pedro Henrique morreu após sofrer mal súbito durante um show na última quarta-feira, 13

A morte do cantor gospel Pedro Henrique na última quarta-feira, 13, deixou a web em choque. Com apenas 30 anos, o músico foi vítima de um infarto fulminante após sofrer mal súbito durante um show na Feira de Santana, na Bahia, segundo informações iniciais. Ele deixou uma esposa, Suilan Barreto, e uma filha pequena, Zoe. Conheça a família de Pedro Henrique.

Suilan Barreto, que vivia casamento com o cantor gospel , celebrava datas especiais ao lado do marido há dez anos. Pessoa de fé, ela tem carreira especializada em beleza e maquiagem e teve a primeira filha com Pedro Henrique em outubro deste ano. Nas redes sociais, a artista já compartilhou vários momentos ao lado do músico, que vão de viagens até eventos e celebrações.

"Hoje é seu dia meu amor! E a palavra de hoje em nosso coração é gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito! Já faz uma década comemorando ao seu lado e como é gratificante ver o que Deus fez, e ver a sua colheita até aqui! Minha oração hoje é de agradecimento a Deus por tudo que ele fez nesses dez anos! Que o Senhor possa continuar preservando o seu coração. Trintou, agora cada vez mais experiente. Eu e a Zoe te amamos muito! Feliz aniversário vida!", publicou Suilan Barreto no aniversário de 30 anos de Pedro Henrique , em julho deste ano.

Com o nascimento da primeira filha do casal, Suilan Barreto também fez questão de marcar o momento especial com os primeiros registros de vida da pequena nas redes sociais. "Nasceu o amor das nossas vidas! 33 semanas e quatro dias. Nossa guerreira! Seja bem vinda filha, nossa Zoe! Presente de Deus. Declaramos a vida de Deus sobre você, você será como a flecha na mão do arqueiro!".