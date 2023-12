Viih Tube se inspira em filme de Natal para celebrar mesversário de Lua

Lua celebra oito meses e os papais, Viih Tube e Eliezer fizeram um ensaio inspirado no filme 'Esqueceram de Mim' da década de 90

Neste domingo, 10, Viih Tube e Eliezer celebram o oitavo mês de vida da primeira filha, para isso eles se inspiram no filme de Natal da década de 90 Esqueceram de Mim para celebrar mesversário de filha, Lua di Felice.

A menina se vestiu como o personagem Kevin, de Macaulay Culkin, que por estar de castigo é esquecido pela família, que embarca para o exterior para celebrar o fim do ano. Já os influencers se fantasiaram dos bandidos, interessados em assaltar mansões.

“Esqueceram da Lua. 8 meses da nossa Macaulay Culkin fazendo muitas armadilhas com esses papais! Gostaram do tema desse mês?”, escreveu a mamãe coruja na legenda do video engracadinho que o casal postou em comemoração.

Os pais da pequena receberam uma chuva de elogios nos comentários pela criatividade e pela produção: “Meu tema favorito até agora. Eu amo esse filme de natal. Luazinha perfeita”, elogiou uma, “O casal que mais se diverte com os temas que eu já vi, lindos”, apontou uma outra seguidora, “Quanta criatividade, meu Deus cada mês é surpreendente! Hoje teve direito até a neve, tudo!!”, exclamou uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Os fãs sempre são surpreendidos pela criatividade do casal quando se trata em comemorar o dia da pequena. No primeiro mês, foi vestida de Boo, personagem da animação Monstros S.A e os ex-BBBs se vestiram como os monstros da produção da Pixar. No segundo mês, a bebê virou uma paquita com uma festinha inspirada no Xou da Xuxa.

A festa de três meses foi da Barbie, com direito a uma decoração toda rosa. Viih Tube e Eliezer escolheram os Teletubbies para o quarto mês. O mesversário anterior a este foi das Meninas Superpoderosas. Para a festa, Eli incorporou a personagem Florzinha; Viih se vestiu de Lindinha; e Lua, de Docinho.

Viih Tube dá detalhes de festa de aniversário de 1 ano da Lua

Recentemente, Viih avisou que o primeiro aniversário da filha terá três dias de celebração. "Vou convidar o máximo de amigo com filhos que eu tenho para ficar esses três dias com as crianças. Quero que as crianças aproveitem mais", avisou.