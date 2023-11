Laura Neiva mostra fotos da festa com tema de ventilador do filho: 'Foi um sucesso'

Ventania especial! Laura Neiva mostra registros da festa de dois anos de José, seu filho colm Chay Suede

O filho de Laura Neiva e Chay Suede, José, comemorou seu aniversário de dois anos com um aniversário especial e chamou a atenção com o tema escolhido para o evento. Nesta quinta-feira, 23, a atriz compartilhou cliques da festinha de ventilador e encantou os internautas.

Diferente de grande parte das crianças, que escolhem desenhos e personagens, o herdeiro dos famosos optou pelo ventildor para sua celebração. Com várias cores, objetos que fazem o vento e diversão, ele comemorou seu grande dia.

"José, O menino que amava ventiladores. Laura, a mulher que é apaixonada pelo seu bebê. A ventania do José foi um sucesso! Que Deus te abençoe sempre, meu filho. Sorte a minha te ter como filho e poder passar todos momentos deliciosos que você nos proporciona", disse a atriz ao postar os registros.

É bom lembrar que além de José, Chay Suede e Laura Neiva também têm outra herdeira. Eles são papais da pequena Maria, de três anos, que chegou ao mundo pouco depois do casamento. Os artistas, que se conheceram durante as gravações de um filme, celebraram seu amor e subiram ao altar com uma cerimônia intimista em casa após dois anos de namoro.

Laura Neiva realizou o sonho de ter uma festa de debutante tardia:

Chay Suede usou as redes sociais para prestar uma linda declaração para a esposa, Laura Neiva. A atriz completou 30 anos e realizou o sonho de ter uma festa de debutante, com direito a look de gala, decoração luxuosa e claro, a presença dos dois filhos do casal, que participaram do momento especial na vida da mãe.

Ao dividir os registros da celebração, Chay se declarou: "O amor da minha vida fez 30 anos, e deu a festa mais legal do mundo. Laura, é a pessoa mais linda, engraçada, amorosa, chique e gente boa que eu conheço. Sabe dar festa como ninguém, e faz tudo sempre com a própria cabeça e as próprias mãos”, ele elogiou a amada.

“Eu te amo com todo o meu coração, e fiquei honrado por ter sido convidado pra ser príncipe da sua festa de debutante. Obrigado por me amar e deixar que esse amor se estenda a tudo que eu também amo. Namorar com você é a coisa mais legal que eu já fiz na vida, quero mais, muito mais, quero pra sempre!", o ator rasgou elogios para a modelo.