Como Preta Gil e Rodrigo Godoy se conheceram? Relembre história do ex-casal

Primeiro encontro de Preta Gil e Rodrigo Godoy aconteceu em um baile funk

Preta Gil (48) e Rodrigo Godoy (34) teriam se separado nas últimas semanas, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Os dois se uniram em matrimônio em 2015, mas a história de amor do ex-casal começou muito antes. Eles começaram a namorar em 2013, depois do primeiro encontro em um baile funk.

"A gente estava no Baile da Favorita, no Rio. Ele tinha me dado sete meses de toco e chá de cadeira, mas a gente tinha se conhecido pessoalmente naquele dia", relembrou Preta Gil à revista Glamour. "Aí eu já joguei baixo, pois pensei: baile funk. Ele é carioca, vai gostar! E realmente foi o golpe baixo que deu certo", complementou.

Sem deixar de adicionar os detalhes do primeiro encontro, a musa ainda fez questão de descrever o primeiro beijo do então casal: "A gente estava dançando funk na pista, meio que de costas um para o outro. Aí eu lembro que fui chegando para trás, ele beijou meu pescoço... Aí eu virei pra ele e ele me deu um beijo".

Duh Marinho, padrinho de casamento dos dois e amigo de Preta Gil, explicou a história de como a amiga conheceu Rodrigo Godoy ao portal Ego."Eu era amigo dos dois. O Rodrigo sempre comentava comigo que era apaixonado por ela e queria ficar com ela. Ele pedia para eu mandar beijo, mas eu não falava nada porque Preta era casada. Um belo dia, depois que ela se separou, Rodrigo comentou sobre ela mais uma vez e perguntou quando eu apresentaria os dois. Eu estava com a Preta na hora e lhe mostrei uma foto dele. Preta falou que não tinha gostado, pois ele era muito grande e ela tinha medo", disse ele na entrevista.

