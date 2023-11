Com o namorado, Larissa Manoela esbanja beleza na praia: 'Lindos'

Em clima de romance, Larissa Manoela esbanja beleza ao fazer fotos com André Luiz Frambach na praia

A atriz Larissa Manoela encantou ao mostrar novas fotos com o namorado, o ator André Luiz Frambach, na praia. Neste domingo, 12, a artista, que estava envolvida em polêmicas com os pais, apareceu plena curtindo um dia de sol.

Usando um biquíni branco e outro rosa, a famosa ostentou suas curvas esculturais ao lado de seu eleito, que também ostentou seu físico sarado na paisagem paradisíaca. Trocando carícias, os pombinhos surgiram clima de romance.

"Pra hoje era só o mar e amor! Saudade do que já vivemos e sonhando com o que ainda viveremos", disse a atriz na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram os famosos. "Lindos", elogiaram os fãs. "Eu te amo tanto tanto tanto! Somos tão lindos né?", declarou-se André.

Nos últimos dias, saiu a notícia de que Larissa Manoela teria chegado a um acordo na justiça com os pais após as polêmicas envolvendo seus bens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

A briga entre Larissa Manoela e seu pais

Em agosto, a atriz Larissa Manoela afirmou em entrevista ao Fantástico, da Globo, que ia abrir mão de seu patrimônio milionário, estimado em R$ 18 milhões, devido a uma briga com seus pais, Silvana e Gilberto. Isso porque ela e sua família tiveram divergências sobre a gestão de sua carreira.

Na conversa, ela admitiu que mesmo após a maioridade, não sabia quanto ganha e quantos bens tinha, o que lhe fez questionar seus pais para entender mais detalhes sobre seu negócio. Antes disse, ela recebia apenas uma mesada e precisava de uma autorização para fazer qualquer tipo de pagamento, mesmo para coisas supérfluas.

O Fantástico ainda disse que a sociedade Dalari foi aberta por seus pais quando Larissa tinha apenas 13 anos, visando gerir a carreira da atriz. Ela também revelou que descobriu que possuiu apenas 2% de sua participação da empresa, que concentra a maioria do patrimônio adquirido ao longo de sua carreira.

Sem chegar em um acordo com seus pais, Larissa Manoela cortou qualquer tipo de relação que tinha com a família. Desde o início do processo, os três não mantém nenhum contato. Hoje em dia, ela segue conectada com a família de seu noivo, o ator André Luiz Frambach, com quem namora desde 2021.