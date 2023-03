Climão e carinho: Relembre relação de amizade entre Sabrina Sato e João Vicente

Sabrina Sato e João Vicente de Castro mantém relação de amizade mesmo após anos do fim do relacionamento entre os dois

A apresentadora Sabrina Sato (36) chamou atenção nesta terça-feira, 28, ao compartilhar uma linda declaração para o ator João Vicente de Castro (40), que estava celebrando mais um ano de vida. A postagem fez reacender rumores sobre uma possível reconciliação entre os dois.

Através do stories do Instagram, Sabrina escreveu a seguinte mensagem para o amigo: "Feliz aniversário, João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!".

Sabrina e João nunca esconderam que têm uma relação de muito amor e carinho pelo outro. Mesmo após anos que o namoro dos dois chegou ao fim, eles volta e meia se divertem ao contar detalhes íntimos.

Em recente participação no Saia Justa Verão 2023, Sabrina relembrou que viveu uma situação super constrangedora no início do namoro com João, que aconteceu de 2013 a 2015.

"Você não sabe disso, mas, antes dele, eu estava ficando com um menino direto. Achavam que a gente ia namorar e disse a ele que não queria namorar. Viram a gente no show do Caetano. Falei que não queria namorar ninguém e na semana seguinte viram que a gente estava namorando", disse a morena.

No ano passado, Sabrina esteve no programa Papo de Segunda e comentou sobre o término com João. Segundo ela, os dois terminaram na hora certa e nem chegaram a brigar para perceberem que não dariam mais certo.

Leia também: Solteira, Sabrina Sato manda recado para o ex-namorado, João Vicente: "Estou aqui"

“Quem ama liberta o outro e a gente fez isso. A gente foi conversando até sobre nosso fim, entre a gente. Até para decidir quem ia falar com a imprensa (sobre o término). Tínhamos que resolver as coisas juntos também. O problema é quando chega ao ponto de não querer ver a pessoa na sua frente. Não teve briga", disse ela.

SABRINA GANHOU MENSAGEM FOFA

Em 2021, uma postagem de João fez a crise no casamento de Sabrina ficar ainda mais em destaque na mídia. Na época, o ator resolveu compartilhar uma homenagem de aniversário para a apresentadora e deixou muita gente surpresa. Já que supostamente ele teria mostrado um carinho além da conta.

"Mais um ano dessa mulher que muda a vida de todos que estão a sua volta. Transforma o mundo em mágica, ressignifica a palavra gratidão e faz da alegria um jeito de existir. Sabrina é bossa nova, samba, funk e rock. Sou grato e sempre serei a tudo que Sabrina me ensinou apenas sendo Sabrina", disse João em seu texto.