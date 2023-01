Sabrina Sato expõe situação constrangedora com o ex-namorado João Vicente

Os apresentadores Sabrina Sato e João Vicente de Castro relembraram o início do namoro e ela fez revelações para o ex: “Você não sabe disso”

No programa Saia Justa Verão 2023 desta quarta-feira, 4, os apresentadores do canal GNT João Vicente (39) e Sabrina Sato (41) aproveitaram para relembrar cenas de seu antigo relacionamento. O casal, que ficou junto entre 2013 a 2015, mantém a amizade atualmente e brincou sobre o passado, com direito a revelações de Sabrina que eram segredo até para o ex-parceiro.

A mãe de Zoe (4), fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle (39), contou sobre uma situação embaraçosa que passou no início do namoro com Vicente: "Você não sabe disso, mas, antes dele, eu estava ficando com um menino direto. Achavam que a gente ia namorar e disse a ele que não queria namorar. Viram a gente no show do Caetano. Falei que não queria namorar ninguém e na semana seguinte viram que a gente estava namorando", disse a morena.

João Vicente também não ficou para trás e fez algumas declarações importantes sobre sua vida pessoal, dessa vez, com foco no futuro: sua vontade de ter mais um filho neste ano. Sabrina prontamente respondeu com bom-humor e alfinetou o ex sobre seus relacionamentos: “Então, o que eu acho. O João é narcisista mesmo, é de uma personalidade narcisista. Ele gosta da conquista e vai mantendo várias conquistas pro ego dele poder se sentir bem. Acho até que ele se preocupa e isso que é legal dele. Se preocupa com o afeto do outro”, disparou e, em seguida, explicou que não vê isso como uma crítica.

Entre as revelações, os apresentadores mantiveram o clima do programa lá em cima e cantaram “Anna Julia”, hit dos Los Hermanos, juntos no Karaokê. Sabrina recebeu até uma homenagem do ex, que aproveitou a ocasião para usar uma camiseta estampada com o rosto de Sato: "Ah, não, João! Você não fez isso”, brincou sobre a situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Sabrina Sato desabafa sobre dificuldade para criar intimidade com homens:

Durante o Papo de Segunda, programa do GNT, na segunda-feira, 2, Sabrina Sato se abriu sobre seus relacionamentos. A apresentadora revelou que, por trás das brincadeiras, existe uma dificuldade para se aproximar de homens de forma mais profunda e que está trabalhando isso em análise: “Tem uma camada minha que não deixa os homens chegarem, perceberem. Parece que só as mulheres conseguem ver um lado meu que é tão interessante", desabafou.