Sabrina Sato assume dificuldade de criar intimidade com homens: "Quase homoafetiva"

Sabrina Sato assume dificuldade que está tentando tratar de não conseguir falar sobre assuntos íntimos com homens

Sabrina Sato (41) revelou que tem um certo bloqueio para criar intimidade com homens, durante a atração televisiva "Papo de Segunda" edição de verão no GNT, nesta segunda-feira, 02.

A apresentadora contou que, embora não tenha problemas para brincar com pessoas do sexo masculino, tem um pouco mais de dificuldade na hora de falar sério.

"Fui uma mulher que trabalhou a vida inteira com homens, fazendo piadas, mas tem uma camada minha que só me abro com mulheres. Estou trabalhando isso na análise. Talvez por algum trauma, coisa que passei. É como se eu fosse quase homoafetiva. Tem uma camada minha que não deixa os homens chegarem, perceberem. Parece que só as mulheres conseguem ver um lado meu que é tão interessante", explicou.

Ela continuou, ressaltando que sua timidez e suas raízes podem passar uma imagem diferente de sua essência. "Isso acaba tornando superficial a imagem que os homens têm. Talvez por ter carregado isso de ser asiática, esse lance da sexualização da mulher asiática. Já fui uma mulher muito objetificada, me abro melhor com mulheres, gays, analista mulher", disse.

"Além de fazer só piada com homens, tenho deixado eles chegarem mais perto, ser amiga, trocar ideia, tenho uma timidez e não fico à vontade, para conversar com Porchat, por exemplo, como fico com vocês, mulheres. Assunto sexual não. É mais emocional, mais profundo que isso, muito íntimo mesmo. Não sei se alguns homens sentem isso que eu sinto", acrescentou Sabrina.

Sabrina Sato comenta relação com João Vicente e opinião de Duda Nagle

Sabrina Sato falou sobre o relacionamento com João Vicente (39), seu ex-namorado, e como o atual marido, Duda Nagle (39), lida com a proximidade dos dois. "A gente é amigo. Acabamos de fazer o Saia Justa e o Papo de Segunda de verão juntos. Um gravou o programa do outro. Vai ter essa troca legal. É uma pessoa com quem posso contar, superparceiro", relatou.