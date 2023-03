Recém-separada, Sabrina Sato manda recado para o ex-namorado, João Vicente

Sabrina Sato surpreende ao mandar recado carinhoso no aniversário do ex-namorado, João Vicente

Recém-separada de Duda Nagle, a apresentadora Sabrina Sato surpreendeu os fãs ao mandar um recado para o ex-namorado, o ator e apresentador João Vicente. Na noite de segunda-feira, 27, ela fez questão de parabenizar o artista por seu aniversário de 40 anos.

Em um post nos stories do Instagram, Sato compartilhou uma foto de João Vicente e fez seus desejos de alegria na data especial. “Feliz aniversário, João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!”, afirmou ela.

Vale lembrar que Sabrina Sato anunciou o fim do relacionamento de 7 anos com o ator Duda Nagle, com quem teve uma filha, Zoe, de quatro anos. "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento", disse ela.

E completou: "Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".

Primeira aparição em público de Sabrina Sato após a separação

A apresentadora Sabrina Satoatraiu os olhares ao marcar presença em um festival de música na cidade de São Paulo na noite deste sábado, 25. Esta foi a primeira aparição em público da comunicadora após anunciar o fim do casamento com o ator Duda Nagle após 7 anos de relacionamento.

Para a ocasião, ela caprichou na escolha do look. Sato surgiu com um look todo com estampa de oncinha. Ela escolheu um modelito com body, meia-calça, luvas e casaco, tudo combinando. Para completar o look, ela colocou óculos escuros e usou o cabelo preso.

Fotos: Marcelo / AgNews