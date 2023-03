Sabrina Sato e Duda Nagle fizeram viagem juntos no início do mês. Saiba mais!

Última viagem de Sabrina Sato e Duda Nagle como um casal aconteceu no início de março nas férias com a filha, Zoe, para destino com neve

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagleanunciaram o fim do relacionamento nesta terça-feira, 21, após sete anos juntos. Antes da revelação do término, eles fizeram uma viagem com a filha, Zoe, de 4 anos, para um destino com neve nas férias.

Os três foram passar dias divertidos nos Alpes Franceses há cerca de duas semanas. Nas redes sociais, eles registraram os passeios em família por um clube de esqui na região.

“ZoZo está se divertindo muito na neve. E a mamãe e o papai estão amando acompanhar tantas descobertas”, disse ela na legenda de um álbum de fotos. Em um post compartilhado entre os dois, a apresentadora falou sobre a alegria de ver a filha vivendo novas experiências. “Com nossos filhos a gente tem a oportunidade de viver novas experiências o tempo todo e isso é o maior barato da vida. Obrigada meu companheiro nessa jornada, Duda Nagle. Vamos nos divertindo até com os nossos tombos, tentando acertar para cuidar e educar a nossa bichinha ZoZo”, disse ela.

Saiba como Duda Nagle e Sabrina Sato confirmaram a separação

Na tarde desta terça-feira, 21, Sabrina Sato e Duda Nagle fizeram posts nas redes sociais para confirmarem a separação. Eles falaram sobre o fim do relacionamento e afirmaram que vão continuar amigos para acompanharem o crescimento da filha, Zoe.

"É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelocasal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado", afirmou ele.

Por sua vez, ela disse: "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".