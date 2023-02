Cleo sai em defesa de Luana Piovani e cobra as autoridades: "Cadê a pressão pública?”

Cleo se colocou no lugar de Luana Piovani e cobrou das autoridades uma resolução urgente do processo contra Pedro Scooby

A segunda-feira,13, começou daquele jeito para Cleo Pires (40). Isso porque a morena veio a público defender a amiga de longa data, Luana Piovani (46), após a atriz se sentir injustiçada por conta dos problemas paternos que vem enfrentando na justiça contra o ex-marido, Pedro Scooby (34).

Através dos stories de seu Instagram, a artista pressionou as autoridades para o desenvolvimento de uma ação eficaz na web em prol de acabar com as disseminações de notícias falsas envolvendo o nome de Piovani. "Gente, cadê a pressão pública em cima do que está acontecendo com a Luana Piovani? Quantas mulheres não passam por isso?", começou ela.

"São tantos temas, usar um caso midiático para falar de outras mulheres que passam por coisas parecidas: processos irregulares em que os genitores dos seus filhos são tidos como tendo razão, o que se espera de homens e de mulheres, alienação parental", continuou Cleo.

Cleo destacou que desde que conheceu Luana, nunca a viu tão fragilizada e abatida dessa forma, por conta dos ataques que vem sofrendo na mídia. "Eu conheço a Luana há tanto tempo e nunca a vi chorando. E ela está chorando nas redes sociais. Isso é muito sério", alertou.

"A gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é desagradável porque, no caso do genitor dos filhos dela, é um cara que conquistou muitos corações no Brasil. Ele é muito carismático, mas a gente precisa colocar as prioridades em seus lugares", finalizou a artista.

Eita!

Ainda na últimas semanas, Cleo Pires utilizou suas redes sociais para demonstrar toda a sua indignação com o processo de Pedro Scooby contra Luana Piovani.

“Vim falar aqui porque estou muito indignada com o que está acontecendo com a Luana Piovani. É revoltante você ver uma mulher que prioriza e sempre priorizou o cuidado com os filhos recebendo uma intimação para ser calada”, iniciou o relato em apoio a Luana, que é mãe de Dom, Liz e Bem, fruto do relacionamento com Scooby.