Cleo detona Scooby após processo contra Luana Piovani: “Estou muito indignada”

Cleo Pires saiu em defesa de Luana Piovani e armou estratégia para ajudá-la em processo de Scooby

Cleo Pires (40) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para demonstrar toda a sua indignação com o processo de Pedro Scooby (33) contra Luana Piovani (46), que inclui fotos da atriz nua entre os argumentos do surfista. Na sequência de stories, Cleo desabafou sobre a situação e saiu em defesa da amiga, elaborando uma estratégia para ajudá-la em meio ao momento difícil.

Na declaração, Cleo detonou a atitude do surfista: “Vim falar aqui porque estou muito indignada com o que está acontecendo com a Luana Piovani. É revoltante você ver uma mulher que prioriza e sempre priorizou o cuidado com os filhos recebendo uma intimação para ser calada”, iniciou o relato em apoio a Luana, que é mãe de Dom, Liz e Bem, fruto do relacionamento com Scooby.

Dando continuidade, Cleo falou sobre o uso das fotos de Luana no processo: “Além de ela estar sendo intimada, ela está sendo intimidada com fotos nuas de ensaios que ela fez anexadas a esse processo. O nível, não faz o menor sentido. A única coisa que ela fez foi cobrar mais responsabilidade do pai dos filhos dela”, argumentou a cantora.

A atriz também mostrou solidariedade a Luana e as mulheres que lidam com situações semelhantes: “Quantas mães não passam por isso? Quantas mães não são intimadas pelos genitores dos seus filhos? Podem tentar calar 1, 2, 3 mulheres, mas nós somos muitas.", pontuou.

Por fim, Cleo elaborou um plano para evitar que Luana seja calada: “Sempre que uma mulher for silenciada, a gente tem que permanecer juntas, unidas. Porque a gente precisa ser a voz dela nesse momento. Então, Luana, estou contigo, o que você precisar de mim. Estamos juntas, minhas amigas”, finalizou o relato.

Luana Piovani revela que está sendo processada por Scooby

Na última quinta-feira, 26, Luana Piovani usou as redes para expor que está sendo processada por Scooby. Em um vídeo publicado no feed, ela revelou que recebeu o processo em Portugal e que tem uma audiência marcada para semana que vem.

Na declaração, Luana desabafou: “Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, só que funciona, por isso que eu faço. Eu jamais estaria expondo se ele não estivesse errado, se eu não estivesse com razão dentro das minhas preocupações de mãe", disse, além de detalhar outros detalhes da disputa.