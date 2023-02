Ex-babá defende Pedro Scooby e rebate Luana Piovani e cogita processar atriz

Carolina Oliveira, ex-babá dos filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani, explica motivo de tomar o lado do surfista

A ex-babá dos filhos da atriz Luana Piovani (46) e o surfista Pedro Scooby (34), Carolina Oliveira, decidiu se pronunciar sobre as polêmicas do ex-casal, optando por defender o atleta em um post do ex-BBB em suas redes sociais, que foi o motivo para a ex-funcionária se manifestar.

“Em nenhum momento pensei em expor nada, falar dela. E não pretendo. Achei que estava tudo resolvido. Não ataquei ela em nenhum momento. O post que eu fiz dando apoio para o Pedro em algum momento tem um porquê. Em momento nenhum eu quis desmerecer ou ofender, ou que ela se sentisse agredida”, contou Carolina, em uma entrevista para Gabi Cabrini, do Fofocalizando.

“Eu estou vendo ele ser atacado dessa forma e estou do lado da verdade. Eu convivi e a verdade é que ele é um bom pai, assim como ela é uma boa mãe. São bons pais, ambos. Compactuo com a ideia dele que não deve ser exposto isso. Tudo pode ser resolvido de uma forma muito mais benéfica, sem expor as crianças”, explicou.

A ex-babá ainda revelou que não está fazendo isso para benefício próprio. “Se eu estivesse aqui para aparecer colocaria a minha cara aqui em exposição. Estou com milhares de pessoas tentando me acompanhar nas redes sociais. Eu teria aberto minhas redes sociais. Não tenho contato com ele [Scooby]. Não tenho relação com ele, nenhuma. A ideia era que as pessoas vissem que alguém que conviveu realmente pode dizer, com alguma propriedade, que sim, ele é um bom pai. E quero deixar claro que isso não exime ela de ser uma ótima mãe”, contou.

Carol aproveitou para revelar que pensa em entrar na Justiça contra Luana, pois ela criticou a atitude da ex-funcionária. “Não posso não procurar os meus direitos diante do que está acontecendo. Estou sofrendo muita retaliação. Atingiu não só o meu pessoal como o meu profissional. Colocando em xeque toda uma vida que eu estudei e atuei. Sempre fui uma ótima profissional, nunca tive nenhum tipo de ataque. Sempre fui íntegra e correta, cumpria meu papel e deveres”, revelou.

Pedro Scooby fala sobre primeira audiência do processo contra Luana Piovani

Pedro Scooby revelou detalhes de sua audiência no pedido na justiça pela tutela de personalidade, para que a ex-mulher e mãe de três de seus filhos, Luana Piovani (46) não possa mais citar seu nome nas redes sociais. Segundo Scooby, não foram anexadas fotos de Luana nua no processo e sua intenção não é desqualificar a atriz como mãe e mulher. Sua intenção seria: “Mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada”, disse o atleta para o portal Métropoles.

