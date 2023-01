Cleo Pires abre intimidade e revela fotos inéditas com o marido:"Me sinto em casa!"

Atriz Cleo Pires abriu intimidade em novos cliques da viagem com o marido para Fernando de Noronha

A atriz Cleo Pires (40) abriu a intimidade nesta quinta-feira, 05, e revelou nas redes sociais os cliques da viagem que fez para Pernambuco, ao lado do marido, Leandro D'Lucca (38).

Usando top jeans com uma aplicação de coração na frente, e uma saia branca justinha, a estrela posou em fotos ao lado do amado, e de amigos, em uma viagem ao arquipélago de Fernando de Noronha.

Com o corpão em destaque, a atriz roubou a cena e deixou à mostra as tatuagens em sua coxa. “Me sinto em casa", escreveu ela na legenda, se referindo ao conforto e à beleza do local.

Os fãs ficaram eufóricos com o belíssimo clique. "Lindos demais", comentou um. "Vocês são LINDOS juntos", escreveu outro. "Casal de celebridades mais lindo do Brasil”, declarou um terceiro.

Ainda recentemente, Cleo arrancou elogios dos internautas ao posar com um look ousado em uma sequência de registros publicados em sua conta no Instagram.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLEO PIRES:

Cleo Pires curte cachoeira ao lado da mãe e das irmãs

Cleo Pires provou mais uma vez que está cada dia mais linda! A morena abriu o álbum de fotografias e surgiu em um banho de cachoeira ao lado da mãe, Glória Pires (59) e das irmãs, Antonia (30) e Ana (22).

De biquíni, Glória Pires e as filhas provaram que a beleza é de família."Part 2 do fds", escreveu Cleo na legenda da publicação.

Nos registros, a morena se fotografou de vários ângulos, exibindo a barriga zerada, a cintura sequinha e o bumbum redondinho.